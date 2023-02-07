شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى ينتهى من تسجيل "جيبى واجعنى" بتوقيع نصر محروس وبلال سرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان مصطفى شوقى من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "جيبى واجعنى"، من كلمات: مصطفى حسن ألحان: بلال سرور توزيع: أماديو تسجيل ومكساج وماستر: هاني محروس حسبما أكد المنتج نصر محروس لـ"الخليج 365" مشيرًا إلى أن الأغنية سيتم طرحها على يوتيوب وجميع المنصات الغنائية يوم الخميس المقبل.

يذكر المنتج والمخرج نصر محروس، طرح مؤخرًا أغنية للمطرب مصطفى شوقى بعنوان "غدارة" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أمين نبيل هندسة صوتية أمير محروس وإشراف هانى صليب، وكانت وهى الأغنية الأولى من الألبوم الذى يحمل نفس اسم الأغنية "غدارة"

ووجه المطرب مصطفى شوقي، الشكر إلى المخرج محمد فاضل بسبب دعمه وثقته فيه خلال تجسيد شخصية سيد درويش بمسلسل "الضاحك الباكي"، قائلا: "كان واثق فيا، وعمل مجهود كبير معايا، وأشكره على توجيهاته، وأتمنى ربنا يجمعنا في حاجة تانية".

وقال مصطفى شوقي في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إن المخرج محمد فاضل طلب منه معايشة شخصية سيد درويش، مؤكدًا أنه توجه إلى منزله المهدوم في الإسكندرية، وجلس على قهوة بالمنطقة، وذهب إلى مكتبة الإسكندرية لمشاهدة عود الموسيقى الخاص به.

وكشف المطرب مصطفى شوقي، عن توجه لزيارة مقبرة سيد درويش خلال الاستعداد لتجسيد شخصيته بمسلسل "الضاحك الباكي، قائلا: "رحت مقبرة الشيخ سيد درويش.. رحت استأذنته لتجسيد دوره، وحاولت أدخل في الأجواء صح، لأني أعرف قيمة سيد درويش، وبقالي حوالي خمس أو ست شهور عايش في سيد درويش".