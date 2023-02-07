شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مليون دولار لفيلم الأنيميشن Puss in Boots: The Last Wish فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الرسوم المتحركة Puss in Boots: The Last Wish نحو 28 مليون دولار عن الأسبوع الماضى، ليصل مجمل الإيرادات إلى 368 مليونًا و592 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ يوم 21 ديسمبر من العام الماضى 2022، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

وأنقسمت إيرادات الفيلم بين 151 مليونا و292 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و217 مليونا و300 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

فيلم Puss in Boots: The Last Wish يعتبر الجزء الثاني للفيلم الذى حمل نفس الاسم وتم طرحه في عام 2011، وحقق نجاحاً كبيراً وقتها حينما قاما بالأداء الصوتي له الثنائى أنطونيو بانديراس وسلمى حايك.

وظهرت شخصية Puss in Boots لأول مرة من خلال فيلم الرسوم المتحركة SHREK 2 الذى ترشح للأوسكار سنة 2004، ثم ظهرت الشخصية فيما بعد فى عدد من الأفلام والأعمال التلفزيونية من إنتاج شركة DreamWorks Animation، من ضمنها فيلم الرسوم المتحركة PUSS IN BOOTS الذى صدر فى 2011.

فيلم Puss in Boots: The Last Wish تدور أحداثه حول شخصية القط Puss in Boots الذى اكتشف أن شغفه بالمغامرات سبب له كثير من الخسائر، لذا يقرر أن يخوض رحلة ملحمية للعثور على أخر أمنية أسطورية واستعادة خسائره .

وكانت النجمة العالمية سلمى حايك احتفلت بالفيلم رفقة أنطونيو بانديراس وظهرت مثل الأميرات وهي ترتدي فستان سندريلا الأزرق في العرض الأول لـ Puss in Boots: The Last Wish، في نيويورك