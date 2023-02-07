فرقة باليه موسكو تقدم عروضها لمدة 3 ليال متصلة على المسرح الكبير بالأوبرا

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت دار الأوبرا المصرية، بقيادة مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، مع فرقة باليه موسكو الروسية بمشاركة نجوم مسرحى البولشوي والمارينسكي لتقدم الباليه الشهير الجمال النائم للموسيقار العالمى تشايكوفسكى، وذلك لمدة ثلاث ليالي متصلة تبدأ في الثامنة مساء الأربعاء والخميس والجمعة 22، 23، 24 فبراير على المسرح الكبير.

جذير بالذكر أن روسيا تعد من أوائل دول العالم فى فن الباليه حيث بدأ بها فى عهد القيصرة فى الفترة من 1693 ـ 1740، حيث تم استقدام يابتست لاندى من فرنسا والذى يعد أشهر مدربي البالية وقتِها، وافتتحت له عام 1735 أول مدرسة متخصصة بمدينة سان بطرسبورج وانحصر قبول تلاميذها من الأطفال علي أبناء حاشية البلاط.

بعدها تقدم يابتست عام 1737 بالتماس إلى القيصرة يطلب القيام بتدريب عدد من الشباب، ونال التماسه قبولاً ليكونوا أول نواة بنيت عليها مدرسة البالية الحديثة التي انتشرت فى أوروبا بعد ذلك ، وبعد وفاته مرت حالة من الركود بهذا الفن ثم عاد للازدهار علي يد ماريوس بيتيبا الذي عكف على تطويره وصولا إلى ذروة عصره.

كما تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل عرض "كليوباترا" بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة مؤلف موسيقاه المايسترو محمد سعد باشا وتصميم الرقصات لخوزيه بيريز ومساعده رينيه دى كارديناس وتصميم المناظر والملابس مانويلا سيرى وذلك لمدة اربعة ليالى تبدأ فى الثامنة مساء الثلاثاء، الأربعاء، الخميس والجمعة 7، 8، 9، 10 فبراير الجارى على المسرح الكبير .