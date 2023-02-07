شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار يحيى خليل يقدم المطربة الفلسطينية "بانه" خلال حفلي دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فنان الجاز العالمي، الموسيقار يحيى خليل لإحياء حفلين خلال شهر فبراير الجاري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال حفلاته في ديسمبر ويناير الماضيين، حيث رفعت تلك الحفلات شعار (كامل العدد).

ويقدم بصحبة فرقته الموسيقية حفلاً على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 من فبراير، كما يقدم حفلا آخر يوم الجمعة الموافق 24 من فبراير، وذلك على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

وبخلاف البرنامج الفني المتميز الذي أعده يحيى خليل لجمهوره، فمن المقرر أن تغني خلال الحفلين المطربة الفلسطينية "بانه" صاحبة المشروع الغنائي الجديد (جازيات) الذي تعيد من خلاله إحياء أشهر أغنيات الجاز العالمية على طريقتها الخاصة وبتوزيع موسيقي مغاير.



المطربة الفلسطينية "بانه"

وقد بدأت "بانه" رحلتها الغنائية الاحترافية منذ خمس سنوات، وقدمت خلالها العديد من الأغنيات الناجحة، كما شاركت في ختام عام 2022 في مهرجان لندن الدولي للجاز، وقدمت من خلاله أولى حفلاتها الغنائية في العاصمة البريطانية، على مسرح رويال ألبرت هول الشهير، وذلك بعد جولة حفلات عالمية، مرت خلالها على عدة محطات دولية، منها مشاركتها في مهرجان جرش الدولي في الأردن وحفلاتها في البحرين والإمارات، وسيكون الحفلين المقبلين للفنان "يحيى خليل" في القاهرة والإسكندرية هما نقطة البداية للانطلاق في جولة حفلاتها المصرية لهذا العام.