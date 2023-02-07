شكرا لقرائتكم خبر عن على الطيب زوج نيللى كريم في مسلسل "عملة نادرة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان على الطيب لـ"الخليج 365" إنه يشارك في بطولة مسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللى كريم، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج العدل جروب، مؤكدًا أنه يقدم دور زوج نيللى كريم "نادرة" في أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

وتستعد النجمة نيللى كريم وأسرة مسلسلها الجديد "عملة نادرة" للسفر إلى سوهاج منتصف شهر فبراير الجارى من أجل تصوير عدد من المشاهد هناك والتى تجمع بمعظم الفنانين المشاركين فى البطولة والمقرر أن تستغرق تصوير هذه المشاهد أسبوع لاسيما أن أحداث العمل تدور فى إطار صعيدي اجتماعى.

ويشارك الفنان على الطيب فى بطولة مسلسل "تحت الوصاية" بطولة النجمة منى زكى، المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل، من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، حيث يعد لقاء على الطيب ومنى زكى هو الأول في الدراما التليفزيونية، وتعاقد بشكل رسمى على المسلسل بعد عدة جلسات مع مخرج العمل محمد شاكر خضير للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصية.

وينتظر على الطيب عرض مسلسل "مهب الريح" بطولة النجمة هند صبرى، وماجد المصرى، وإياد نصار، ومحمد أبو داوود، هدى المفتى، وأخرون، إخراج أحمد خالد موسى ومحمد يحيي.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، مريم الخشت، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الأخر تعاونه مع نيللى كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سوياً مسلسل "فاتن أمل حربى" العام الماضى وقبله "لأعلى سعر"