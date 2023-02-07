كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 02:47 صباحاً - عبّر مشاهير وفنانون سوريون داخل البلاد وخارجها عن تعاطفهم وتضامنهم مع مواطنيهم في المحافظات السورية الحدودية مع تركيا، التي تعرضت فجر الإثنين لزلزال عنيف أسفر عن آلاف القتلى والمصابين في البلدين، ودماراً هائلاً.
بدوره عبر المخرج السوري سيف الدين السبيعي عن صدمته من الدمار الكبير الذي أحدثه الزلزال حيث كتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “ما هذه القسوة …. !!!! ماذا فعلنا لنستحق كل هذا !!؟؟”.
وقد اثار تغريدة السبيعي الجدل بين متابعيه حيث جاء في التعليقات “تهذب مع الله.. الله ارحم و الطف بعباده منا … و لا اعتراض على قضاء الله و قدره سبحانه الحكيم الرحيم اللطيف الخبير .. إنّما نشكو بثنا و حزننا إلى الله”.
بينما قالت اخرى “ماهذا الجهل بالدين ؟! اذا انت مسلم فلتعلم ان أركان الإيمان في الإسلام ستة ومنها الإيمان بالقدر خيره وشره”.
كانت هذه تفاصيل خبر “ماذا فعلنا لنستحق كل هذا؟”.. سيف السبيعي يثير الجدل بتعليقه على الدمار الذي ضرب سوريا بعد الزلزال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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