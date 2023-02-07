شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو رمزى: "البطة الصفرا" فيلم خفيف على القلب ومناسب لجميع أفراد الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان عمرو رمزى في تصريحات لـ"الخليج 365" أن فيلم "البطة الصفرا" يشارك فيه كضيف شرف في عدد من المشاهد، وهو من بطولة كل من الفنانة غادة عادل وتوتا وفرح الزاهد ومحمود حافظ وآخرون.

وأضاف الفيلم يحمل بعض الرسائل الجيدة للشباب بطريقة غير مباشرة، وهو عمل خفيف على القلب ويناسب جميع أفراد الأسر المصرية، وملىء بالمطاردات الكوميدية، وكل فريق العمل بذل أقصى جهده ليخرج العمل للجمهور بشكل جيد.

ويجمع "البطة الصفرا" محمد عبد الرحمن وغادة عادل للمرة الثانية في السينما والرابعة بوجه عام، حيث قدم الثنائى فيلم "الخطة العايمة" عام 2020 بمشاركة على ربيع وعمرو عبد الجليل، ثم تعاونا في مسرحيتين هما "في نص الليل" عام 2021 بمشاركة حسن الرداد وريم مصطفى، ومسرحية "فرصة سعيدة" هذا العام بمشاركة شريف سلامة.

فيلم "البطة الصفرا" يشارك في بطولته غادة عادل، محمد عبد الرحمن توتا، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج عصام نصار.