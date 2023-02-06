شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يحيى حفل عيد الحب فى بيروت.. 11 فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم هاني شاكر حفلاً غنائيًا في بيروت بلبنان يوم السبت الموافق 11 فبراير الجاري، ضمن حفلات الاحتفال بعيد الحب، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه الرومانسية القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

وروج هاني شاكر للحفل من خلال حسابه عبر "إنستجرام"، حيث نشر فيديو له قال فيه: "جمهوري الحبيب في بيروت أشوفكم يوم 11 فبراير، نحتفل مع بعض في عيد الحب، وجودكم معايا هيبقى أحلى عيد حب".

كما يحيى هانى شاكر حفلاً غنائيًا في دار الأوبرا المصرية يوم الخميس الموافق 16 فبراير بمناسبة عيد الحب بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو محمد الموجي، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ومن المقرر أن يقدم هانى باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، ويقدم خلاله شاكر، منها: "يا أغلى اسم في الوجود، بحبك يا غالي، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سالتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك، ويحيي حفلا آخر في سوريا يوم 13 فبراير.

يذكر أن النجم هانى شاكر طرح مؤخرًا أحدث أغنياته "فرق فى الإحساس"، الأيام الماضية على قناته على يوتيوب، والأغنية من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور.