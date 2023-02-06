شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى: أول مرة أعمل صعيدى فى مسلسل "عملة نادرة" وأجسد دور شيخ بلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد لطفى عن سعادته بمشاركته هذا العام فى مسلسل "عمله نادرة" مع النجمة نيللى كريم والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وقال لطفى لـ"الخليج 365": "أنا أول مرة أعمل دور صعيدى، وأجسد دور شيخ بلد اسمه شداد، هفاجئكم بهذه الشخصية، وبجد مبسوط بالتعاون مع المنتج جمال العدل وصاروخ الإخراج ماندو العدل اللى بعتبره فعلا صاروخ في عالم الإخراج، وأتمنى أن ينال دورى إعجاب الجمهور ويكون علامة في مشوارى.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، مريم الخشت، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من: أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الأخر تعاونه مع نيللى كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سوياً مسلسل "فاتن أمل حربى" العام الماضى وقبله "لأعلى سعر".

وقدمت نيللى كريم مسلسل "فاتن أمل حربى" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته شريف سلامة، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، خالد سرحان، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، جيلان علاء، جمال يوسف، حاتم صلاح، هبة كامل، أحمد طلعت، أحمد ماجد وضيوف الشرف أحمد صادق، بثينة كامل، يارا جبران، لمياء الأمير، محمد الصاوى، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.