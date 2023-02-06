شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحضر العرض الخاص لفيلم "الحب بتفاصيله" بطولة محمد نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم مصطفى قمر وزوجته على حضور العرض الخاص لفيلم "الحب بتفاصيله"، فى إحدى سينمات التجمع الخامس، حيث يقدم أغنية دويتو مع بطل العمل النجم محمد نور خلال أحداث الفيلم تحمل اسم "شوفتو القمر".

واصطحب الفنان محمد نور أولاده خلال العرض الخاص لفيلم "الحب بتفاصيله" الذي يقام داخل إحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس، وحضر من أبطال الفيلم كل من الفنانة مادلين طبر وكريم الحسيني والمخرج محمد حمدي.

وطرحت مؤخرا الشركة المنتجة لفيلم "الحب بتفاصيله" البوستر الدعائي للفيلم ويحمل الفنان محمد نور والفنانة ملك قورة ويتم طرح الفيلم غدا بدور العرض السينمائية تزامنًا مع احتفالات عيد الحب.

ويعتبر فيلم "الحب بتفاصيله" عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني، حيث يضم الفيلم أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور، وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفى عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

وطرح مؤخرا الفنان محمد نور أغنيته "ياه" على يوتيوب، ونشر الفنان مقطع من كليب أغنيته عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام"، وعلق عليه: "أغنية ياه، حاليا على يوتيوب وكل منصات الموسيقى، شكرا لكل من ساهم في إتمام هذا العمل الفني على أحسن وجه.. المخرجة الكبيرة بتول عرفة".