شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فاخر تنضم لمسلسل "صراع الفصول" مع دنيا سمير غانم رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت النجمة هالة فاخر على المشاركة في بطولة مسلسل "صراع الفصول"، بطولة النجمة دنيا سمير غانم، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج إسلام خيرى، وإنتاج أحمد السبكى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة في شهر رمضان المبارك.

وتقدم هالة فاخر دورًا محوريًا في الأحداث خاصة أن هالة واحدة من أشهر نجمات الكوميديا في مصر والوطن العربى، والمسلسل تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهو العمل الذى يجمع هالة ودنيا لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطلة المسلسل كل من خالد الصاوى، سلوى خطاب، مايان السيد، محمد سلام، وعدد كبير من الفنانين.

يشار إلى أن هالة فاخر شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "طير بينا يا قلبى" بطولة النجمة ريم مصطفى، والذى عرض في الفترة الماضية، وشارك في بطولته كلا من محسن محى الدين، بسمة، وعدد من الفنانين، إخراج عصام نصار.

وتقدم دنيا سمير غانم 3 حقب زمنية مختلفة، ولكل حقبة زمنية ملابس وأحداث وشخصيات مختلفة، ويشارك في بطولة العمل كل من سيد رجب، محمد سلام، سلوى خطاب، وعدد كبير من الفنانين.

وتكسر دنيا سمير غانم غياب 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.

وفى سياق آخر تنشغل دنيا سمير غانم بعرض مسرحيتها الجديدة "أنستونا" ليلة رأس السنة والتى تسجل التجربة الأولى لدنيا على خشبة المسرح، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دينا سمير غانم كل من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.