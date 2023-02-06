شكرا لقرائتكم خبر عن موقف مفاجئ من أليجري حول مستقبله مع يوفينتوس فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت مصادر صحفية مقربة من المدرب الإيطالي أليجري، المدير الفني الحالي ليوفينتوس، أن المدرب لا يفكر فى الرحيل خلال المرحلة القادمة، فعلي الرغم من تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة، إضافة إلى محاصرة الفريق للعديد من الأزمات المالية، إلا أنه لا يفكر فى الرحيل.

ويري أليجري أنه لن يكون من الجيد ترك يوفينتوس فى هذا الوضع الصعب، بعد السنوات الكبيرة التى قضاها داخل الفريق، ومن ثم فإنه سيكون داعما للفريق فى محنته الحالية، نظرا لما حل به مؤخرًا من خصم النقاط وإقترابه بشكل كبير من مراكز الهبوط.

وأضاف أليجري أنه سيبقي داخل السيدة العجوز من أجل الجماهير، ولن يرحل عن الفريق إلا إذا قررت إدارة الفريق إقالته، ولكنه بعيدا عن تلك الأحداث ليس المتسبب الأول لما حدث مع الفريق.



يوفينتوس يجني عواقب رونالدو وبوجبا

ويبدو أن ما حل بالفريق فى الفترة الاخيرة من إنتهاك قوانين اللعب المالي النظيف، لم تكن وليدة اللحظة، ولكن تبدأ المشكلة من تعاقد الفريق مع النجم البرتغالي رونالدو، مهاجم نادي النصر، والذي تعاقد معه الفريق فى وقت سابق وكان يتقاضي مبالغ مالية كبيرة داخل الفريق.

بجانب أن عودة بوجبا إلى صفوف يوفينتوس قادما من اليونايتد، كلفت خزانة الفريق أموالا كبيرة، بسبب عقد بوجبا الضخم، مما قد يمهد لرحيل اللاعب، بجانب رحيل عدد كبير من النجوم أصحاب العقود الكبيرة فى الصيف على رأسهم رابيو ودي ماريا.