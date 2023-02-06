نانسي عجرم تُروج لحفل عيد الحب مع وائل كفوري

بيروت- لايف ستايل روجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لحفلها المقبل في الفلانتين يوم 11 فبراير برفقة الفنان وائل كافوري، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت الفنانة نانسي عجرم، البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها الشخصي، وعلقت عليه قائلةً: "الاحتفال بعيد الحب في بيروت". ويذكر أن شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها كواليس كليبها الجديد "بدي حداحبو"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت في كواليس الكليب وهي تضحك أثناء التصوير، مما نال على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني. قد يهمك أيضا

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