بلقيس فتحي تكشف عن إعادة غناء "دا اللي حصل" لطلال مداح

بثَّت الفنانة بلقيس مقطع فيديو بموقعها في "سناب شات"، تظهر فيه وهي تغني مقطعاً من الأغنية التي أدَّتها للراحل طلال مداح في "ليلة صوت الأرض".

ونال الفيديو استحسان جمهورها، وانتشر على نطاقٍ واسعٍ في مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى الجميع إعجابه بصوتها وأدائها المتقن للعمل، وطلبوا منها تقديم الأغنية بالكامل.

وتفاعلت بلقيس مع هذا الطلب، وكشفت عن مفاجأة لمتابعيها وجمهورها بالقول: "عندي خبر زين، حبيت أقوله لكم، بسبب كثرة المطالبات، ما بقى أحد ما قال بلقيس غني أغنية:

دا اللي حصل من بعد ما قضيت أعشار السنين

يتهدم المبنى وذاك الحب اللي ساسه متين

ما بين طرفة عين راح الحبيب الزين

طلبتوها كاملة صح مني، لكن كان لابد أن تكون هناك إجراءات قبل غنائها، لأن الأغنية لها حقوق وورثة". مضيفةً: "كان في اتصال بيني وبين أخوي عبدالله طلال مداح، وطلبت منه أن يمنحني حقوق الأغنية، وأن أغنيها كاملة بصوتي، والحقيقة كان كريم وشديد الكرم معي وأكرمني بغناء الأغنية، وقال لي أي أغنية تبغينها ممكن تغنينها، وبناءً على كلامه وموافقته وتحت إشراف فني من العبقري جداً إذا قلت أخوي ما وفيت سهم أحمد بن سلطان، راح يكون العمل جاهز بإشرافه، والأغنية راح تنزل بأسرع وقت، عارفة إنكم سخنانين على الأغنية جداً".

كذلك تحدثت عن رشاقتها بالقول: "الكل يسأل عن سر رشاقتي، ويسأل كيف نحفتي. أنا في الأساس نحيفة، ومع الحمل والولادة تغيَّر جسمي قليلاً، لكن بطبيعتي خففت رز وخبز، وقلصتها أو حبة وحدة فقط، أتناول فيها الرز والخبز، وتقريباً قطعت السكر بنسبة 90%، وأقوم بعمل رياضة يومياً لخمس أيام بالأسبوع، ومواظبة على جلسات اليوغا".

الأغنية من كلمات وألحان: ابو بكر سالم وغناء الراحل طلال مداح:

دا اللي حصل من بعد ما قضيت اعشار السنين

يتهدم المبنى وذاك الحب اللي ساسه متين

ما بين طرفة عين راح الحبيب الزين

وراحت معه احلى ليالي حبي الغالي الثمين

كله مقدر من الله انني اقهر

في الحب واسهر اتألم واتحسر

على حبيب الروح عقلي تاه

يروح مني يروح يا ويلاه

روح يا حبيبي روح ليلي تم.. واتهدم المبنى

يكفي معي طيفك بعيني عم.. والقلب لك مغنى

ما بين طرفة عين راح الحبيب الزين

وراحت معه احلى ليالي حبي الغالي الثمين

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