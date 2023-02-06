ويل سميث ينسحب من عرض جوائز غرامي في اللحظات الأخيرة

أجرت مجلة فاريتي حوار الموسيقي Questlove، أثناء وصوله إلى السجادة الحمراء في حفل غرامي 2023 بدورته الـ 65.وكشف النجم خلال حديثه أن الممثل ويل سميث كان من المفترض أن يفاجأ الجميع بعرض مفاجئ خلال حفل غرامي، ولكنه انسحب في اللحظات الأخيرة.

ولفت Questlove إلى أن سبب انسحابه هو بدء تصوير الجزء الرابع من سلسلة أفلام “باد بويز” الشهيرة.

عودة Bad Boys

وكان ويل سميث ومارتن لورانس نجمي Bad Boys قد شاركا أخبار عودة الجزء الرابع على حسابيهما على إنستغرام، ونشرا نفس الفيديو الذي علقا عليه كل منهما: "لقد حان ذلك الوقت!"

يبدأ مقطع الفيديو بتصوي سميث، 54 عاماً، نفسه وهو يقود سيارته متوجهاً إلى منزل لورانس، حيث أخبر المشاهدين أنه سيقدم تلميحاً لأخبار مهمة. قال سميث للكاميرا: "أتمنى لو كنتم لا تعرفون ما أنا على وشك أن أعرضه".

عند وصول سميث لمنزل لورانس، 57 عاماً، طرق الباب، وفتح له ثم سأل بابتسامة ، "لقد حان ذلك الوقت؟" وبعد أن هتف الاثنان واحتضنا بعضهما البعض، قام سميث بتشغيل الكاميرا عليهما وأكد بابتهاج، "لقد حان الوقت تقريباً!"، وتابع: "إنه رسمي يا جميع"، مؤكداً إنتاج الجزء الرابع من الفيلم الرابع.

هذا وقد أعلنت شركة Sony Pictures أيضاً أن الجزء الرابع من Bad Boys هو في مرحلة ما قبل الإنتاج.

مارتن لورانس يؤكد أخبار فيلم Bad Boys من قبل

أتي هذه الأخبار بعد أن قال مارتن لورانس في مقابلة في يوليو 2022 مع مجلة Ebony أنه حصل على جزء آخر في طور الإعداد من سلسلة أفلام الحركة الكوميدية. أيضاً تأتي أخبار الفيلم الرابع بعد أن تصدرت أخبار سميث عناوين الصحف بسبب صفعه كريس روك على وجهه في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022 في مارس الماضي. ووفقاً لـ Ebony، فإن لورانس رفض التكهنات بأن Bad Boys التالية قد تم إلغاؤها نتيجة الحادث.

بدأ إمتياز Bad Boys عام 1995 وأُنتج منه نسختين متتاليتين مع سميث. حققت الأفلام الثلاثة مجتمعة أكثر من 840 مليون دولار في شباك التذاكر العالمية. الفيلم من سيناريو كريس برينر، مع إخراج عادل العربي وبلال فلاح مرة أخرى. ومن المقرر أن ينتج جيري بروكهايمر المشروع مع ويل ودوج بلغراد وتشاد أومان.

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