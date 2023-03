بيونسيه الفنانة الأكثر اقتناصاً للجوائز في تاريخ غرامي بـ 32 جائزة

دخلت النجمة الأمريكية بيونسيه التاريخ بعد أن حطمت الرقم القياسي للفوز بجوائز غرمي بالحصول على الجائزة رقم 32 من أصل 88 ترشيحاً خلال مسيرتها الفنية، وذلك بعد أن صدت 4 جوائز في حفل غرامي السنوي الـ 64 الذي أقيم في لوس أنجلوس مساء أمس.

بيونسيه تحطم رقم قياسي بجوائز غرامي

حصلت بيونسيه خلال حفل Grammy 2023، على جائزة عن أفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة في الحفل وذلك ضمن 4 جوائز جاءت كالتالي: جائزة غرامي لأفضل تسجيل إلكتروني راقص عن أغنية "Break My Soul"، وجائزة غرامي لأفضل أداء R & B تقليدي عن أغنية "Plastic Off the Sofa"، وجائزة غرامي لأفضل أغنية R & B عن "Cuff It"، وجائزة غرامي لأفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة عن ألبوم "عصر النهضة"

تفوقت بيونسيه بهذا الرقم على قائد الفرقة الموسيقية الراحل السير جورج سولتي، الذي حقق الرقم القياسي على الإطلاق بحصوله على 31 جائزة غرامي من أصل 74 ترشيحاً.

وكانت بيونسيه في عام 2021، هي أكثر النساء حصداً للجوائز بعد أن وصل عدد جوائزها في ذلك العام إلى 28 محطمة الرقم القياسي للمغنية إليسون طراوس كما تساوت بإنجازها هذا مع المنتج كوينسي جونز، بصفتها الفنانة التي حصدت أكبر عدد من جوائز الغرامي.

ورغم الرقم القياسي الذي حققته بيونسيه إلا أنها لم تتمكن من الحصول على جائزة ألبوم العام ولم يحالفها الحظ بالحصول عليها رغم وجود 9 ترشيحات لها قبل الحفل لكن كانت جائزة غرامي 2023 لـ"ألبوم العام" من نصيب النجم البريطاني هاري ستايلز.

وفاز المغني البريطاني "هاري ستايلز" بجائزة غرامي عن أفضل ألبوم عن "هاريز هاوس"، في نتيجة مفاجئة إذ كان ألبوما بيونسيه وأديل المرشحين الأبرز في هذه الفئة.

بيونسيه تعلق عل فوزها بـ 4 جوائز في Grammy 2023

وبعد تسلم الجوائز عبرت بيونسيه عن سعادتها بهذا التكريم موجهة الشكر لزوجها جاري زي، الذي صفق لها كثيراً لفخره بالإنجازات التي حققتها خلال مسيرتها الفنية.

ووجهت بيونسيه الشكر لأطفالها الثلاثة ووالديها وعمها الراحل جوني، الذي أهدت له سابقاً أغنية "عصر النهضة" والتي جاءت في ألبومها الأخير الذي فاز بجائزة أفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة

وقالت بيونسيه في حفل Grammy 2023 "أحاول ألا أكون عاطفية، أريد أن أشكر الله على حمايتي، الحمد لله. أود أن أشكر عمي جوني، هو ليس هنا، لكن روحه موجودة، كما أود أن أشكر والديّ على حبهما لي ودعمي، وأود أن أشكر زوجي الجميل، وأطفالي الثلاثة الجميلين ، الذين يشاهدون الحفل من المنزل

