شكرا لقرائتكم خبر عن حميدة وسيسيه وسيد رجب فى افتتاح معرض أفيشات السينما السنغالية والمصرية بمهرجان الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح عدد من نجوم السينما المصرية وصناع السينما الأفريقية معرضين علي هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وكان منهم محمود حميدة من مصر وسليمان سيسيه من مالي وأومي ندور ونجيب ساجنا وجيرمان كولي من السنغال، والنجمان المصريان سيد رجب وصبري فواز، وكان المعرض الأول عن مدينة "إسنا" وآثارها ومنتجاتها، والمعرض الثاني جمع أفيشات السينما المصرية والسنغالية، وأشرف عليه الباحث المصري سامح فتحي.

خلال المعرض قامت الإعلامية هالة الماوي بشرح وترجمة حكايات وكواليس الأفيشات باللغتين الفرنسية والعربية، وكان من بين الأفيشات افلام للنجوم المكرمين مثل: الهروب لأحمد زكي وهالة صدقي، وصراع في الوادي ليوسف شاهين، وفيلم واحد صعيدي لمحمد رمضان وفيلم "الممياء" وفيلم "الفيل الأزرق" موسيقي هشام نزيه أحد مكرمي الدورة الخالية.

تقام الدورة الحالية للمهرجان في الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وإدارة المخرجة عزة الحسيني ، والرئاسة الشرفية للفنان محمود حميدة .

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية رئيسه الشرفي الفنان محمود حميدة ، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج جابي خوري ، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارة الثقافة، وكذلك وزارات السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة ، والشباب والرياضة والخارجية وبرعاية محافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.