شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان نبيل الأحمدى يطرح أول أغنياته "أنا الجبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان نبيل الأحمدى، أولى أغنياته التى تحمل اسم "أنا الجبل"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات علاء راشد، ألحان أحمد متولى، توزيع أحمد علاء على، ولاقت إعجاب الجمهور فور طرحها.

وتعبر أغنية أنا الجبل، عن الحالة المزاجية للكثير من الأشخاص الذين يشعرون بالمعاناة في التعامل مع متغيرات المجتمع وقسوة الزمان، والذين يحاولون الصمود والاستمرار في مواجهة الظروف.

كما طرح الفنان نبيل الأحمدي، منذ أيام دعاء بعنوان "ادعى ربك"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وحساباته على مواقع السوشيال ميديا، والدعاء من كلمات علاء راشد، ألحان أحمد متولي، توزيع رامو.

الفنان نبيل الأحمدى كان يعمل في الأًصل ضابطًا ولكنه استقال من أجل تحقيق حلم الغناء الذى يراوده منذ طفولته، ورغم أن وظيفته السابقة كضابط كان يفخر بها إلا أنها تفرض عليه الالتزام والصرامة، فقرر أن يأخذ قرار الاستقالة الذى كان من أصعب القرارات في حياته.

واجه الفنان نبيل الأحمدي بعض التخبطات لتقديم عمل فنى جيد بسبب قلة المنتجين وانتشار أغانى المهرجانات، وحاول بالفعل التعامل مع منتجى أغانى المهرجانات والراب المصري ولكنه أكتشف أن نسبة من أغانى المهرجانات هي باب خلفى لغسيل الأموال ما جعله ينفر من التعاون معهم.