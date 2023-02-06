فنانة مصرية تطلب الدعاء من الجمهور: “داخلة أعمل عملية كبيرة ودقيقة”

كتب امير فتحي في الاثنين 6 فبراير 2023 06:51 مساءً - وجهت الفنانة ياسمين غيث رسالة إلى الجمهور طالبتهم من خلالها بالدعاء لها، حيث تخضع لعملية استئصال ورم صباح اليوم الإثنين .

نشرت ياسمين غيث صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهرت بها من داخل المستشفى .

وكتبت في تعليقها عليها: “أنا داخلة أعمل عملية كبيرة ودقيقة 8 الصبح بإذن الله .. بايتة في المستشفي من النهاردة، مش عارفة هعرف أرد عليكم وأرجع لكم تاني إمتي” .

تابعت: “إلى أن نلتقي مجددا عارفة إنكم في ضهري من غير ما اطلب، بس لو في يوم كنت مصدر أمل أو أي نوع من أنواع السعادة ليكم محتجاكم النهاردة قوي تكونوا كدة ليا” .

أضافت: “سامحوني لو زعلت أي حد فيكم في يوم من الأيام، عمري ما كنت أقصد أزعل حد، وأنا مسامحة أي حد زعلني أو أذاني بقصد أو بغير قصد .. بحبكم قوي وبتمنالكم زي ما بتتمنولي” .

واصلت ياسمين غيث متوجهة بالدعاء: “استودعت نفسي وإبني وجوزي وأخويا وأمي وأبويا وأهلي كلهم وأصحابي الله الذي لا تضيع عنده الودائع” .

اختتمت: “استودعتكم كلكم الله يا ضهري وسندي وعيلتي الكبيرة قوي التانية الذي لا تضيع عنده الودائع .. استودعت الله بيتي وكل حاجة في حياتي الذي لا تضيع عنده الودائع .. استودعتكم الله الذي لاتضيع عنده الودائع .. لا إله إلا الله محمد رسول الله ” .