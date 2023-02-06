الموت يفجع الوسط الفني في مصر في هذه الفنانة

كتب امير فتحي في الاثنين 6 فبراير 2023 06:51 مساءً - أعلن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وفاة الفنانة سلوى محمود عن عمر ناهز ال 94 عاما بعد صراع مع المرض .

ونعى أشرف زكي وفاة الفنانة الراحلة مقدما التعازي لأسرتها، وأشار إلى أنه تم تشييع جنازتها ودفنها في مقابر العائلة .

يذكر أن الفنانة سلوى محمود اشتهرت بتقديم الأدوار المساعدة في الأفلام المصرية .. وبدأت مسيرتها الفنية مع فرقة نجيب الريحاني ثم انتقلت للعمل بفرقة إسماعيل يس .

وكانت أول أدوارها سنة 1956 من خلال المشاركة في أفلام (دعوة المظلوم، أرضنا الخضراء، شياطين الجو) .. وتوالت أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون حتى أواخر التسعينيات والتي كان آخرها مسلسل “سنوات الشقاء والحب” عام 1998 .

ومن أشهر أعمالها: “لا تسألني من أنا”، “اللص والكلاب”، “نهر الحب”، “زوجة من الشارع”، “سر طاقية الإخفاء”، “ارحم حبي”، “الوعد الحق” و “الباطنية” .