شكرا لقرائتكم خبر عن أديل وذا روك وجينيفر لوبيز وبن أفليك.. شاهد أبرز لقطات حفل Grammy الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدورة السابقة من حفل Grammy العديد من اللقطات التي حصلت خلال الحفل ما بين النجوم والنجمات خاصة أن الحدث يعتبر من أضخم المناسبات الذى يتلاقى فيها النجوم، وفقًا لما ذكرته التقارير العالمية، ومن أبرز اللقطات ما رصدته عدسات المصورين من الرومانسية التي حصلت ما بين جينيفر لوبيز وزوجها بن افليك حينما حرصا على التقاط الصور التذكارية لهما معاً.

أيضاً كانت من ضمن اللقطات الأبرز حرص داوين جونسون على الذهاب إلى أديل، حيث برز خلال اللقطة الإعجاب المتبادل بينهما.



بن افليك ولوبيز بن افليك ولوبيز

من جهة أخرى احتفت المغنية بيونسيه بدخول التاريخ وتحقيق رقم قياسى جديد في حياتها المهنية بعد الفوز بجوائز جرامى Grammy خلال الحفل الأخير، وذلك من خلال حسابها على موقع إنستجرام، إذ شارت متابعيها بصورة توضح فرحتها بالتتويج بالجوائز وعلقت عليها من خلال كتابة بوست مطول وجهت فيه الشكر إلى كل الفريق الذى يعمل معها.



اديل وذا روك اديل وذا روك



اديل وذا روك اديل وذا روك

وقالت خلال رسالتها بعد حفل Grammy: "لقد كانت رحلة لا تصدق، أتوجه بالشكر لكل الفريق، وكل من ألهمني".

كما ظهرت بيونسيه التي يطلق عليها محبوها ملكة كل العصور وهي تمسك جائزتين في حين وضعت جائزة بجوارها أثناء وقوفها بشكل مميز يعكس فرحة التتويج.