شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان وهالة صدقى يغادران مهرجان الأقصر لاستئناف تصوير "العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد رمضان عن عودته إلى القاهرة برفقة الفنانة هالة صدقي، بعد حضور الثنائي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية المقام حاليًا في الفترة من من 4 إلى 9 فبراير الجاري، وتكريمهما ضمن فعالياته، وذلك من أجل استكمالهما تصوير مسلسل "العمدة" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023.

ونشر محمد رمضان عدد من الصور التي تجمعه بهالة صدقي وآخرين أثناء عودتهم من الأقصر إلى القاهرة، عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقا عليها: "العودة إلى العمل".



محمد رمضان

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كرم في حفل افتتاحه 9 قامات سينمائية منها 4 رحلوا عن عالمنا هم: صلاح منصور من مصر والاحتفاء بمئويته، وهشام رستم من تونس، وشافية بودراع من الجزائر، عثمان سامبين الذي يحتفي المهرجان بمئويته أيضًا، وتم تكريم 5 فنانين هم: هالة صدقي وهشام نزيه ومحمد رمضان ومنصور صورا واد، وبيدرو بيمنتا.

وأقام المهرجان مؤتمرًا صحفيًا للفنان محمد رمضان بمعبد الكرنك، وبالتحديد طريق الكباش ليتحدث عن تجربته في عالم السينما وأبرز محطاته الفنية، حيث قال خلال المؤتمر إن يتمنى تقديم شخصية رفاعة الطهطاوى، متابعًا: "طموحى أن يكون عندى مكتبة سينمائية متنوعة وحريص على ده جدًا وبوعد جمهورى أن كل سنة هكبر ودلوقتى بتلاشى المشاكل وبركز فى شغلى بس حتى لو سمعت كلام يضايقنى وبينى وبين جمهورى الشغل والكلمة الطيبة".

كما تحدثت النجمة هالة صدقي خلال المؤتمر الخاص بتكريمها عن مشوارها الفني، وقالت: "أهلى كانوا شوية متحفظين لأن الفكرة اللى كانوا وخدينها من الإعلام عن الفنانات أنهم بيشربوا وعايشين حياتهم بالطول والعرض ولازم يبقوا مش كويسين وكانت الأفلام العربية القديمة وقليل من الإعلام كانوا بيدوا صورة وحشة عن الفنان وده كانوا خايفين شوية".

وتابعت: "وكان عندى هدف بحب التمثيل وعاوزه أمثل وجتلى الفرصة مع نور الدمرداش فى ابنتى العزيزة لأنى كنت بلعب سباحة وجالى دور واحدة بتلعب سباحة وكان فى بلاتوهات جنب النادى والنور قطع وروحت هناك وقبلت أستاذ نور وعرفنى وقالى بتلعبى سباحة قالى تاخدى الدور قلتله أهالى مش موافقين وبعدين بدأت وأقنعت أهلى أنى هعمل الدور ده بس وأشوف تجربتى الأولى ونجحت".

وفي سياق آخر يشارك في بطولة مسلسل العمدة كل من: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.