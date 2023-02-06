شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين غيث: داخلة العمليات ومش عارفة هعرف أرد عليكم تانى امتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ياسمين غيث حفيدة الفنان عبد الله غيث عن خضوعها صباح اليوم لعملية استئصال ورم خبيث، في أحد المستشفيات.

ونشرت ياسمين غيث صورة لها أمس من داخل المستشفى أثناء استعدادها للعملية، عبر حسابها على "فيس بوك"، معلقة عليها: "أنا داخلة أعمل عملية كبيرة ودقيقة، 8 الصبح بإذن الله العملية، بايته في المستشفي من النهاردة، مش عارفة هعرف أرد عليكم وأرجع لكم تاني امتي".

كما طالبت متابعيها بالدعاء لها ومسامحتها، فتابعت: "عارفة إنكم في ضهري من غير ماطلب، بس لو في يوم كنت مصدر أمل أو أي نوع من أنواع السعادة ليكم، محتجاكم النهاردة قوي تكونوا كدة ليا، سامحوني لو زعلت أي حد فيكم في يوم من الأيام، عمري ما كنت أقصد أزعل حد، و أنا مسامحة أي حد زعلني أو أذاني بقصد أو بغير قصد، بحبكم قوي و بتمنالكم زي ما بتتمنولي".

واختتمت كلامها قائلة: "استودعت نفسي و إبني و جوزي و أخويا و أمي و أبويا وأهلي كلهم و أصحابي الله الذي لا تضيع عنده الودائع، ستودعتكم كلكم الله يا ضهري و سندي و عيلتي الكبيرة قوي التانية الذي لا تضيع عنده الودائع، إستودعت الله بيتي و كل حاجة في حياتي الذي لا تضيع عنده الودائع، استودعتكم الله الذي لاتضيع عنده الودائع، لا إلاه إلا الله..محمد رسول الله".

يذكر أن ياسمين غيث شاركت في مسلسل "حلاوة الدنيا" مع الفنانة هند صبري عام 2017 بدور "هبة"، بينما شاركت في مسلسل "رحيم" مع النجم ياسر جلال عام 2018.