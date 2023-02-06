شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج والمنتج التونسي عبد اللطيف بن عمّار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام تونسية، عن وفاة المخرج والمنتج التونسي عبد اللطيف بن عمّار، وقدم بن عمار الكثير من الأعمال منها "حكاية في غاية البساطة" سنة 1970 واختير للعرض في مهرجان كان السينمائي الدولي في أوّل مشاركة للسينما التونسية في المسابقة الرسمية للمهرجان العريق عرض الفيلم أيضا في الدورة الثالثة لأيام قرطاج السينمائية ونال جائزة التانيت البرونزي.

كما قدم فيلم " سجنان" سنة 1974 وقد اختير ضمن أجود مائة فيلم عربي بمناسبة مئوية السينما سنة 1995، حاز الفيلم التانيت البرونزي لأيام قرطاج السينمائية .

ولد الراحل في تونس، وقدم بعض الأعمال مثل (النخيل الجريح) وهذا الفيلم هو خامس الأفلام الروائية الطويلة التي أخرجها، ويعد أول تونسي يشارك في مهرجان كان بشريط " حكاية بسيطة كهذه " ( 1970 ) ، وفاز ثلاثة مرات بمهرجان قرطاج بجوائز منها جائزة بالتانيت البرونزي ، والثانية بالفضي سنة 1974 عن فيلم (سجنان ) والثالثة بالذهبي عن فيلم ( عزيزة سنة 1980)