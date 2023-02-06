شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل التونسى محمد ظريف عن عمر 72 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام تونسية عن وفاة الفنان التونسي القدير محمد ظريف وذلك عن عمر 72 عامًا، وهو الفنان الذي حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الجونة عن دوره في فيلم "ولدى".

وكان الفيلم شهد عرضه العالمى الأول فى مهرجان كان السينمائي الدولي، ضمن برنامج نصف شهر المخرجين، ونافس فى المسابقة الرسمية لـمهرجان الجونة السينمائى، حيث فاز الممثل التونسى محمد ظريف بـجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل، وحصل الفيلم أيضًا على الجائزة الكبرى من مهرجان السينما المتوسطية فى باستيا بفرنسا.

ويحكى فيلم "ولدى" قصة رياض، وهو رجل على وشك التقاعد من عمله كسائق رافعة شوكية فى ميناء تونس، فى الوقت الذى تتمحور حياته وزوجته نازلى حول ابنهما الوحيد سامى؛ يستعد الابن لامتحاناته الدراسية، بينما تتكرر شكواه من نوبات الصداع النصفى، وهو ما يثير القلق لدى الوالدين، وعندما يشعر سامى أخيراً بالتحسن، يختفى فجأة.

فيلم ولدى من تأليف وإخراج محمد بن عطية، ويقوم ببطولته محمد ظريف ومنى الماجرى وزكريا بن عايد وإيمان الشريف وتايلان منتاس وطارق قبطى.