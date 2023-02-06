شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة سلوى محمود بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 93 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين عن وفاة الفنانة سلوى محمود، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث شيع جثمانه منذ قليل ودفنت بمقابر العائلة، ونعى الدكتور أشرف زكي الراحلة وأن يتغمدها الله برحمته، معزيًا أسرتها.

من أشهر أعمال الراحلة سلوى محمود، فيلم لا تسألني من أنا وهو من بطولة شادية ومديحة يسرى ويسرا وفاروق الفيشاوى وإلهام شاهين وهشام سليم وسوسن بدر وهالة صدقى، تأليف إحسان عبد القدوس، إخراج أشرف فهمى.

وتدور قصة الفيلم حول امرأة فقيرة تدعى عائشة (شادية) تعانى من الفقر الشديد، لذا تقرر بيع ابنتها زينب (يسرا) للثرية شريفة (مديحة يسري) شريطة أن تقوم هي برعايتها بصفتها مربيتها، كما تتكفل شريفة هانم بمصاريف أسرة عائشة لكى تتمكن من القيام بشئون وطلبات أفراد أسرتها، لا يعلم هذا الاتفاق سوى زغلول محامى شريفة هانم، وتمر الأيام ويكبر الأبناء ويحصلون على شهادات جامعية ووظائف مرموقة ويطلبون من أمهم الكف عن العمل كمربية، لكنها ترفض من أجل ابنتها زينب، وتموت شريفة هانم فيظهر بعض أقاربها للمطالبة بالميراث في الثروة التى يكتشف أنها باعتها لابنتها بالتبنى زينب، يقوم أحد الشباب، مدحت (فاروق الفيشاوى) بخطبة زينب بإيعاز من أبويه، وتكتشف الحقيقة للجميع بعد مرور السنين بأن عائشة هي أم زينب وتعود زينب إلى أسرتها الحقيقية.