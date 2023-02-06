شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفل محمد عبد الرحمن بانتهاء تصوير فيلم "البطة الصفرا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى محمد عبد الرحمن وغادة عادل من تصوير آخر مشاهد فيلم البطة الصفرا المقرر عرضه خلال عام 2023، يقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي، واحتفل عبد الرحمن بانتهاء التصوير بطريقة كوميدية مع بطة صفراء.

ويعد الفيلم التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبد الرحمن مع النجمة غادة عادل بعد فيلم "الخطة العايمة"، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي "في نص الليل" و"فرصة سعيدة"، ويشاركهما في بطولة فيلم "البطة الصفرا" النجوم محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبو الروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

وبدأ محمد عبد الرحمن تصوير مسلسله "كشف مستعجل" المكون من 15 حلقة والمقرر عرضه حصريا على منصة Watch IT فى رمضان المقبل، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، ويشارك فى بطولته مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

وعرض لمحمد عبد الرحمن توتا في السينمات مؤخراً فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه في إطاركوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل. أما غادة عادل فكان آخر أعمالها السينمائية فيلم "11:11" الذى عرض في فبراير الماضى وشارك في بطولته إياد نصار، محمد الشرنوبي، هند عبدالحليم، عمر الشناوي، انجي المقدم، وإخراج كريم أبوزيد، وتدور أحداثه حول سعيد المحامي وثلاث شخصيات، عاليا، زين، راضي، يضعهم القدر في طريق طلقة طائشة من مسدس سعيد الذي يقدم على الانتحار داخل سيارته.