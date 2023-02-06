شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تحتفل بجوائزها الأخيرة فى حفل Grammy بصورتين ورسالة شُكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت المغنية بيونسيه بدخول التاريخ وتحقيق رقم قياسى جديد في حياتها المهنية بعد الفوز بجوائز جرامى Grammy خلال الحفل الأخير، وذلك من خلال حسابها على موقع إنستجرام، إذ شارت متابعيها بصورة توضح فرحتها بالتتويج بالجوائز وعلقت عليها من خلال كتابة بوست مطول وجهت فيه الشكر إلى كل الفريق الذى يعمل معها.

وقالت خلال رسالتها بعد حفل Grammy: "لقد كانت رحلة لا تصدق، أتوجه بالشكر لكل الفريق، وكل من ألهمني".

كما ظهرت بيونسيه التي يطلق عليها محبوها ملكة كل العصور وهي تمسك جائزتين في حين وضعت جائزة بجوارها أثناء وقوفها بشكل مميز يعكس فرحة التتويج.



بيونسيه

حفل Grammy قدمه الممثل الكوميدي تريفور نوح والذى سبق وقدمه خلال العامين الماضيين، وتضمن الحفل 91 فئة تم ترشيح عدد من النجوم لها، بداية من أفضل ألبوم جديد أو ألبوم موسيقي أو ترانيم إلى أكبر جائزة، وهى ألبوم العام.



بيونسيه

كما كشفت إدارة جوائز Grammy السنوية الخامسة والستين عن ترشيحات الجائزة، وتضمنت القائمة العديد من الترشيحات غير المتوقعة، حيث حصلت تايلور سويفت الحائزة على 11 جائزة جرامي على أربعة ترشيحات تشمل "أغنية العام، أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية، أفضل أغنية ريفية، أفضل فيديو كليب.



بيونسيه على انستجرام

ومن بين الأسماء التى ترشحت للمرة الأولى لـGrammy Awards، بما في ذلك فيولا ديفيس ترشيح لأفضل كتاب صوتي، وسرد، وتسجيل رواية القصص عن "مذكراتها" و"Finding Me"، ما يجعلها خطوة أقرب إلى تحقيق الجائزة.

وبالإضافة لتلك الأسماء برز اسم بيونسيه التى اعتادت على أن تكون موجودة فى تلك المناسبات لتسعة ترشيحات هذا العام مع تلقي زوجها جاي زي أكثر ترشيحات جرامي لفنان في التاريخ، كما ترشحت أديل لـ 7 ترشيحات وبالتالى هناك منافسة شرسة بين بيونسيه وأديل.