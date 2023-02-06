شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الـ Grammy لـ عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم منذ ساعات حفل توزيع جوائز الـGrammy لـ عام 2023، الذي قدمه الممثل الكوميدي تريفور نوح والذى سبق وقدمه خلال العاميين الماضيين، وتضمن الحفل 91 فئة تم ترشيح عدد من النجوم لها، بداية من أفضل ألبوم جديد أو ألبوم موسيقي أو ترانيم إلى أكبر جائزة، وهي ألبوم العام.
وهذه قائمة الجوائز:ألبوم العام
هاري ستايلز Harry’s House –أغنية العام
بوني رايت Just Like That -تسجيل العام
ليزو About Damn Time -أفضل فنان صاعد
سامارا جويأفضل أداء بوب فردي
أديل Easy On Me -أفضل ألبوم إلكتروني
بيونسيه Renaissance -أفضل أغنية إلكترونية
بيونسيه Break My Soul -أفضل ألبوم راب
كيندريك لامار Mr. Morale & the Big Steppers -أفضل ألبوم موسيقى حضارية
باد باني Un Verano Sin Ti -أفضل دويتو أو أغنية فريق
سام سميث وكيم بيتراس Unholy -أفضل ألبوم كنتري
ويلي نيلسون A Beautiful Time -أفضل أغنية أر أند بي
بيونسيه - Cuff Itأفضل ألبوم بوب
هاري ستايلز - Harry’s Houseأفضل أداء كنتري فردي
ويلي نيلسون - Live Foreverأفضل أداء أر أند بي
موني لونج Hrs & Hrs -أفضل أداء راب
كيندريك لامار -5 The Heart Partأفضل أداء ميتال
أوزي أوسبورن وتوني لومي Degradation Rules -أفضل أداء روك
براندي كارليل - Broken Horsesأفضل ألبوم روك
أوزي أوسبورن - Patient Number 9أفضل ألبوم بديل
ويت ليج - Wet Legأفضل ألبوم أر أند بي
روبرت جلاسبر - Black Radio IIIأفضل أغنية راب
كيندريك لامار - The Heart Part 5أفضل ألبوم كوميدي
ديف تشابيل - The Closerأفضل كتاب مسموع
فيولا ديفيس - Finding Meأفضل أغنية كنتري
كودي جونسون - Till You Can’t