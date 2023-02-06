زينة: “الست دي راحت مدرسة ولادي وطلبت طلب مش من حقها”

كتب امير فتحي في الاثنين 6 فبراير 2023 04:48 مساءً - كشفت الفنانة زينة عن اتخاذها لإجراءات قانونية ضد سيدة لا تعرفها، بسبب قيام الأخيرة بالذهاب إلى مدرسة نجليها التوأم “عز الدين” و “زين الدين” وطلبت الحصول على التقارير الخاصة بمستواهم الدراسي .

نشرت زينة صورة لهذه السيدة عبر حسابها على موقع “انستجرام”، وكتبت في تعليقها عليها: “الست دي راحت مدرسة ولادي وطلبت من إدارة المدرسة طلب مش من حقها” .

تابعت: “وأنا مش عارفة ازاي واحدة من الشارع أنا معرفهاش تعمل كده وتطلب تقارير عن مستوي الدراسة، وطبعا تم طردها من المدرسة المحترمة الحمد لله” .

أضافت زينة حول ردة فعلها تجاه هذا الأمر: “سوف أتخذ جميع الإجراءات القانونية ضدها فورا واللي يعرف يوصلها يقولي .. ربنا يحمي ولادنا جميعا” .