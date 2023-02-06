كتب امير فتحي في الاثنين 6 فبراير 2023 04:48 مساءً - كشفت الفنانة زينة عن اتخاذها لإجراءات قانونية ضد سيدة لا تعرفها، بسبب قيام الأخيرة بالذهاب إلى مدرسة نجليها التوأم “عز الدين” و “زين الدين” وطلبت الحصول على التقارير الخاصة بمستواهم الدراسي .
نشرت زينة صورة لهذه السيدة عبر حسابها على موقع “انستجرام”، وكتبت في تعليقها عليها: “الست دي راحت مدرسة ولادي وطلبت من إدارة المدرسة طلب مش من حقها” .
تابعت: “وأنا مش عارفة ازاي واحدة من الشارع أنا معرفهاش تعمل كده وتطلب تقارير عن مستوي الدراسة، وطبعا تم طردها من المدرسة المحترمة الحمد لله” .
أضافت زينة حول ردة فعلها تجاه هذا الأمر: “سوف أتخذ جميع الإجراءات القانونية ضدها فورا واللي يعرف يوصلها يقولي .. ربنا يحمي ولادنا جميعا” .
كانت هذه تفاصيل خبر زينة: “الست دي راحت مدرسة ولادي وطلبت طلب مش من حقها” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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