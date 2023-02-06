بشرى: “وداعا أستاذنا .. خبر محزن جدا”

كتب امير فتحي في الاثنين 6 فبراير 2023 04:48 مساءً - نعت الفنانة بشرى وفاة الناقد السينمائي مجدي الطيب، والذي رحل عن عالمنا مساء يوم أمس الأحد عن عمر ناهز ال 65 عاما .

نشرت بشرى صورة للناقد السينمائي مجدي الطيب عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق أعربت من خلاله عن حزنها لفقدانه .

فكتبت بشرى قائلة: “وداعا أستاذنا وناقدنا الكبير مجدى الطيب .. إنه حقا خبرا محزنا جدا .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. سوف أفتقد نقاشاتنا حول السينما والحياة، ومهما اختلفنا فى وجهات النظر كان الود والاحترام دائما سيد الموقف” .

تابعت: “آمنت بالشباب وكنت ممن آمنوا بضرورة إعطاء فرص للنجوم الشباب فى لجان التحكيم فى المهرجانات وكان لى الشرف فى العمل معك من خلال لجان تحكيم مختلفة” .

واختتمت: “بصمتك فى هذا المجال واضحة للجميع وإسهامك محفور فى أرشيف هذه الصناعة يشهد عليها الصغير والكبير .. مع السلامة” .