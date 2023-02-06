فنان مصري شهير: “محمد فؤاد أكثر من شجعني على العودة للغناء”

كتب امير فتحي في الاثنين 6 فبراير 2023 04:48 مساءً - كشف الفنان خالد عجاج عن سبب ابتعاده عن الساحة الفنية والغناء لمدة 4 سنوات وكواليس عودته مرة أخرى وتشجيع المحيطين به على ذلك .

قال خالد عجاج في مقابلة لبرنامج “ET بالعربي” إن انشغاله بحياته الخاصة كانت سببا في ابتعاده عن الفن بالإضافة إلى الصراعات الموجودة سواء داخل الساحة الفنية أو خارجها .

تابع حول دوافعه للعودة إلى الغناء مرة أخرى: “حاجة بتقولي ارجع، كل الأحداث اللي حواليا بتقولي كده وكتير كل اللي بقابلهم بيقولولي كده” .

أضاف عن أكثر الفنانين تشجيعا له: “محمد فؤاد، بحبه أوي وهو عشرة عمري .. لما بتيجي مناسبة يقولي يا عم ارجع وغني بقى اشتغل” .

وأكد خالد عجاج على أن سبب تأخر عودته للغناء أيضا يرجع إلى رغبته في تقديم شئ جديد وغير تقليدي أو يشبه ما قدمه من قبل .

كما تحدث عن أغنيته الجديدة التي عاد بها وطرحها مؤخرا وتحمل اسم “نفسي أفوق يا دنيا”، وهي من كلمات محمود شوقي وألحان رنا طارق وتوزيع أسامة عبد الهادي .

فقال: “أسامة عبد الهادي بيسمعني وهو شايف إن أنا لو صوتي اتحط عليها هيبقى عامل إزاي، أنا خطفتني الفكرة والكلام كمان جديد جدا” .

وأعرب الفنان خالد عجاج عن سعادته بردود أفعال الجمهور تجاه الأغنية، مضيفا: “مبسوط بتفاعل الناس الحقيقة والحاجات اللي اتعملت على تيك توك في حاجة دراما” .

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