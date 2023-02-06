كتب امير فتحي في الاثنين 6 فبراير 2023 04:48 مساءً - كشف الفنان خالد عجاج عن سبب ابتعاده عن الساحة الفنية والغناء لمدة 4 سنوات وكواليس عودته مرة أخرى وتشجيع المحيطين به على ذلك .
قال خالد عجاج في مقابلة لبرنامج “ET بالعربي” إن انشغاله بحياته الخاصة كانت سببا في ابتعاده عن الفن بالإضافة إلى الصراعات الموجودة سواء داخل الساحة الفنية أو خارجها .
تابع حول دوافعه للعودة إلى الغناء مرة أخرى: “حاجة بتقولي ارجع، كل الأحداث اللي حواليا بتقولي كده وكتير كل اللي بقابلهم بيقولولي كده” .
أضاف عن أكثر الفنانين تشجيعا له: “محمد فؤاد، بحبه أوي وهو عشرة عمري .. لما بتيجي مناسبة يقولي يا عم ارجع وغني بقى اشتغل” .
وأكد خالد عجاج على أن سبب تأخر عودته للغناء أيضا يرجع إلى رغبته في تقديم شئ جديد وغير تقليدي أو يشبه ما قدمه من قبل .
كما تحدث عن أغنيته الجديدة التي عاد بها وطرحها مؤخرا وتحمل اسم “نفسي أفوق يا دنيا”، وهي من كلمات محمود شوقي وألحان رنا طارق وتوزيع أسامة عبد الهادي .
فقال: “أسامة عبد الهادي بيسمعني وهو شايف إن أنا لو صوتي اتحط عليها هيبقى عامل إزاي، أنا خطفتني الفكرة والكلام كمان جديد جدا” .
وأعرب الفنان خالد عجاج عن سعادته بردود أفعال الجمهور تجاه الأغنية، مضيفا: “مبسوط بتفاعل الناس الحقيقة والحاجات اللي اتعملت على تيك توك في حاجة دراما” .
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كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري شهير: “محمد فؤاد أكثر من شجعني على العودة للغناء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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