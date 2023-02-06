بعد قبولها عرض الزواج.. لن تصدّقوا كم هو فارق العمر بين نادين نسيب وخطيبها الشاب ناريغ!! مفاجأة

كتب امير فتحي في الاثنين 6 فبراير 2023 04:48 مساءً - بعد المفاجأة التي تلقتها نادين نسيب نجيم ليلة أمس في حفل عيد ميلادها، وقيام حبيبها ناريغ ناربيكيان بعرض الزواج عليها وسط تصفيق واحتفال من الحاضرين، تساءل جمهور الفنانة ومحبيها عن عريسها لمعرفة معلومات أكثر عنه، وذلك بعدما تعمدت “نادين” إخفائها لفترة طويلة بعد انباء ارتباطها التي تصدرت الترند مؤخرًا.

من هو خطيب نادين نسيب الجديد؟

خطيب الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم هو شاب وهو سوري الجنسية أرمني الأصل يُدعى “ناريغ ناربيكيان“. وتبين مؤخرا أنه خطيب الفنانة اللبنانية. من خلال تعليق أرسله إليها ، قائلا: “إذا اعتقدوا أنه من الصعب الوصول إليهم، فهم مخطئون، سنعاملهم بالقانون، أنا أحبك كثيرا.” نادين نجم يجيب بالقول:” الله يحمينا، يباركنا في حياتنا معا.”

انتشر خبر خطوبتها بعدما تمت الانفصال عن هادي الأسمر، الزي تزوجته في 6 يونيو للعام 2012، وانجبت منه اثنين من الأبناء، ولكن انفصلت عنه، وحديثًا انتشر خبر زواجها من آخر بعدما نشرت الصور عبر موقع الانستجرام وهي ترقص معه في احد البارات، كما أنها كتبت تعليق وهي تقول: «أنا حرة في حياتي، ولازم الاعلام ينقل كل شيء».

فارق العمر بين نادين وخطيبها ناريغ

وفي يوم 7 فبراير عام 1984، وُلدت الفنانة نادين نسيب نجيم أي أنها بلغت من العمر حاليًا 38 عامًا، فيما كشفت مصادر أن خطيبها السوري الأرميني “ناريغ” يبلغ من العمر 42 عام. أي أن فارق العمر بينهما (4 سنوات).

نادين تتلقى عرض الزواج في عيد ميلادها

ونشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيب، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو وثق لحظة مفاجآة خطيبها لها، في حفل عيد ميلادها، إذ ظهر خلال الحفل وهو يركع على ركبتيه أمامها لتقديم خاتم الزواج.

وعبّرت «نادين» عن سعادتها البالغة بتلك المفاجآة، مرفقة تعليقًا بالإنجليزية قائلة: «اليوم كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي، لكن انتهى الأمر بالاحتفال بالحب والحياة، أنا وافقت على الزواج منه».

وبعد إعلانها نبأ خطبتها، نشرت الفنانة اللبنانية، صورة جمعتها بخطيبها، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، بحسابها الرسمي على «إنستجرام»، ودونت عليها، «يارب تحمينا وتبعد عنا الناس السيئة، وتباركلنا العمر كله».

نادين تتلقى التهاني والتبريكات من النجوم

وفي تهنئة مميزة من أحلام، غردت للثنائي عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، قائلة: “فررررررحت لكم حبايبي.. ربي يسعدكم ويبارك لكم ولو سمحت صهرنا حط هالجوهره في عيونك وقلبك بحبكم”.

عدد كبير من النجوم باركوا لها وأولهم جويل، قصي خولي، سلمى أبو ضيف ،نور عريضة، صفاء سلطان، ديمة بياعة ، كارن وازن ، نيكولا جبران و غيرهم الكثير.

تأتي خطوة ناريغ بطلب يد نادين للزواج بعدما سألها برنامج MBC Trending حول ما إذا ستشهد هذه السنة زواجها من خطيبها ناريك، وذلك على هامش تواجدها في حفل Joy Awards بالعاصمة السعودية، حيث قالت أنها لا تمتلك إجابة على السؤال، لاسيما أن لديها الكثير من التعاقدات والخطط التي لابد أن تنجزها، مُشيرةً إلى أنه في حال كان هناك وقت كافٍ للتخطيط للزفاف، فمن المحتمل أن تفكر بذلك.تابعت “صراحة ما عندي فكرة عندي هلا بعض التعاقدات لازم خلصهم، إزا ضللنا وقت بنعملها، مشغولة كتير، عنجد عندي خطط ما بطلعلي وقت أهتم بهذه الخطوة”.

نادين نجيم في صالون زهرة

ومن ناحية أخرى تنتظر نادين نسيب نجيم، عرض الجزء الثانى من مسلسل “صالون زهرة” قريبا على إحدى المنصات، ويشاركها بطولته كل من: معتصم النهار، طونى عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادى أبى سمرا، زينة مكي، نهلا داود، مجدى مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال ولين غرّة والمسلسل من إخراج جو بوعيد.

و”مسلسل صالون زهرة” من بطولة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري معتصم النهار، حيث تدور الأحداث في إطار رومانسي مختلط بدراما لايت كوميدي وهو عمل لطيف يروي قصص معاصرة للنساء وعلاقاتها مع الرجل والأصدقاء وسوف يسلط الضوء في جزء منه على إنفجار مرفأ بيروت والضرر الذي يلحق بـ صالون زهرة.

وحصدت الفنانة اللبنانية نادين نجيم جائزة أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات، عن مسلسل “صالون زهرة” بجزئه الأول.

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