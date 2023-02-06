علا غانم تستغيث بالسيدة انتصار السيسي: “أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي”

كتب امير فتحي في الاثنين 6 فبراير 2023 04:47 مساءً - وجهت الفنانة علا غانم استغاثة لحرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السيدة انتصار السيسي والمركز القومي لحقوق المرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي على خلفية تعرضها للعنف والطرد من منزلها .

كتبت علا غانم في استغاثتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”:”استغاثة للسيدة حرم رئيس الجمهورية والمركز القومي لحقوق المرأة الدكتورة مايا مرسي” .

تابعت الفنانة المصرية دون أن تكشف عن هوية المعتدي عليها: “أنا الفنانة علا غانم، أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي، وأتعرض لمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل .. أغيثوني” .

يذكر أن المستشار عاصم قنديل كان قد رفع مؤخرا دعوى خلع موكلته علا غانم من زوجها الثالث عبد العزيز لبيب بمحكمة الأسرة بقصر النيل، بسبب وجود خلافات زوجية بينهما ووقوع الضرر عليها .