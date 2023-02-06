كتب امير فتحي في الاثنين 6 فبراير 2023 04:47 مساءً - أعلن الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي في الساعات الماضية استقباله لمولودته الأولى، والتي أطلق عليها اسم “ماسة” .
نشر أدهم نابلسي صورة ليد مولودته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ { لِّلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ یَخۡلُقُ مَا یَشَاۤءُۚ یَهَبُ لِمَن یَشَاۤءُ إِنَـٰثࣰا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاۤءُ ٱلذُّكُورَ }” .
تابع: “{ وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ } .. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه، الحمد لله الرزّاق الكريم، الحمد لله الّذي بنعمته تتمّ الصّالحات، الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب” .
أضاف: “اليوم رزقنا الله بمولودتنا الأولى ماسة .. اللهم اجعلها قرّة عينٍ لنا واجعلها من الصالحات وأنبتها نباتًا حسنًا، اللهمّ لك الحمد والشكر” .
وفي سياق آخر كان قد حضر الفنان المعتزل أدهم نابلسي عقد قرآن أحد مشاهير السوشيال ميديا الأردنيين وهو لورنس المنسي، وذلك في أحدث ظهور له .
وظهر “نابلسي” في لقاء مع برنامج “ET بالعربي” على هامش حضوره لعقد القرآن بعد فترة غياب عن الساحة الفنية وإعلان اعتزاله الفن في ديسمبر من عام 2021 .
ووجه أدهم نابلسي كلمة لجمهوره من خلال هذا اللقاء متمنيا الخير لكل العازبين فقال: “الحمد الله أنا في أفضل حال وكله بخير” .
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة لها .. أدهم نابلسي يعلن استقباله لمولودته الأولى ويكشف عن اسمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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