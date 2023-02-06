بصورة لها .. أدهم نابلسي يعلن استقباله لمولودته الأولى ويكشف عن اسمها

كتب امير فتحي في الاثنين 6 فبراير 2023 04:47 مساءً - أعلن الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي في الساعات الماضية استقباله لمولودته الأولى، والتي أطلق عليها اسم “ماسة” .

نشر أدهم نابلسي صورة ليد مولودته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ { لِّلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تِ وَٱلۡأَرۡضِۚ یَخۡلُقُ مَا یَشَاۤءُۚ یَهَبُ لِمَن یَشَاۤءُ إِنَـٰثࣰا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاۤءُ ٱلذُّكُورَ }” .

تابع: “{ وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ } .. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه، الحمد لله الرزّاق الكريم، الحمد لله الّذي بنعمته تتمّ الصّالحات، الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب” .

أضاف: “اليوم رزقنا الله بمولودتنا الأولى ماسة .. اللهم اجعلها قرّة عينٍ لنا واجعلها من الصالحات وأنبتها نباتًا حسنًا، اللهمّ لك الحمد والشكر” .

وفي سياق آخر كان قد حضر الفنان المعتزل أدهم نابلسي عقد قرآن أحد مشاهير السوشيال ميديا الأردنيين وهو لورنس المنسي، وذلك في أحدث ظهور له .

وظهر “نابلسي” في لقاء مع برنامج “ET بالعربي” على هامش حضوره لعقد القرآن بعد فترة غياب عن الساحة الفنية وإعلان اعتزاله الفن في ديسمبر من عام 2021 .

ووجه أدهم نابلسي كلمة لجمهوره من خلال هذا اللقاء متمنيا الخير لكل العازبين فقال: “الحمد الله أنا في أفضل حال وكله بخير” .