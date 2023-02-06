ب 7 مليون دولار .. حقيقة طرح فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب للبيع

كتب امير فتحي في الاثنين 6 فبراير 2023 04:47 مساءً - ترددت في الساعات القليلة الماضية أنباءا حول عرض فيلا للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، والتي تقع في حي الزمالك بالقاهرة للبيع ب 7 مليون دولار أي ما يعادل 210 مليون جنيه .

وتبلغ مساحة هذه الفيلا المصممة على الطراز الكلاسيكي 1250 متر مربع، وتتكون من 3 طوابق .. فيما تشمل 3 غرف نوم بحمامات داخلية في الطابق العلوي و 3 أجنحة إضافية .

وخرجت عفت عبد الوهاب ابنة الموسيقار محمد عبد الوهاب لكشف حقيقة هذا الأمر، مشيرة إلى أن هذه الفيلا غير مملوكة لوالدها من الأساس ولم يرثوا عن والدهم أي فيلا في مكان آخر .

فقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” المذاع عبر قناة “صدى البلد” وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى: “احنا لا نملك فيلا في الزمالك أو في أي مكان ورثناها عن والدي، ولا نعرف من المسؤول عن هذا الخبر” .

تابعت ابنة موسيقار الأجيال: “طول عمرنا كان عندنا شقة في الزمالك، ولما والدي توفي أقامت فيها زوجته نهلة القدسي، ولما قررت تغادر البلد وتعيش مع ابنها في الأردن باعت الشقة” .

وبسؤالها عن سبب انتشار هذا الخبر، أجابت عفت: “الشيء الوحيد الممكن التفكير به إنها محاولة لرفع سعر الفيلا المذكورة، ولهذا استخدموا اسم محمد عبد الوهاب” .

أضافت: “حتى الصورة الموضوعة في الخبر لفيلا عمرنا ما شوفناها .. وإحنا كنا قريبين من والدي جدا لآخر ثانية وعارفين كل شيء ورثناه عنه” .

فيما أكدت عفت عبد الوهاب على أن الأسرة سوف تتواصل مع المحامي الخاص بها لمعرفة مصدر هذه الأخبار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يعتبر ذلك استغلالا لاسم والدها الراحل .