تفاصيل جديدة تكشفها المحكمة حول سبب إيقاف حبس منة شلبي

كشفت محكمة مصرية أسباب تخفيف الحكم عن الفنانة المصرية منة شلبي، والتي ضبطت بحيازة المخدرات، بعدما تعرض هذا القرار للانتقاد من قبل الجمهور الذين رأوا أنها لم تنل عقاب حيازتها لتلك المواد وأن القضية انتهت بكل سهولة.

قضية منة شلبي

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن من ضمن أسباب الحكم بسنة مع إيقاف التنفيذ، هو بطلان تفتيش حقائب منة شلبي لأن إجراءات التفتيش تمت دون علمها وفي مكان مجهول مما يثبت أن المضبوطات ليست لمنة شلبي علاقة بها كما استطاع محامي الفنانة أن يثبت بطلان التحريز والفض في الطب الشرعي.

كما ذكرت المحكمة في الحيثيات أن الدعوى بها تقريران للطب الشرعي وهما مختلفان، أما السبب الأخير لتخفيف الحكم على منة شلبي هو تناقض أقوال الشهود وتنازل الدفاع عن فض الحرز.

جدير بالذكر أن قضية منة شلبي، حدثت يوم 25 نوفمبر الماضي حيث باشر مأمور الجمارك بمهام عمله في ميناء القاهرة الجوي بمطار رقم 3 الجديد وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للوافدين من طائرة نيويورك رحلة رقم 986 تقدمت إليه منة الله شلبي التي كانت بحيازتها ثلاث حقائب كبيرة الحجم اثنين بعجل والثالثة حقيبة يد.

حيثيات الحكم على منة شلبي

وجاءت حيثيات القضية وفق التقرير الذي نشر بشأن حيازة منة شلبي كالتالي: "كما عثر أيضا على 10 سجائر إلكترونية "فيب" مختلفة الأشكال والأنواع بداخلها جميعاً مادة زيتية صفراء ثبت بداخلها الحشيش المخدر، وتوصلت تحريات المفتش بـالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي، أن قصد المتهمة من حيازة المضبوطات هو التعاطي، كما ثبت للنيابة العامة من خلال مشاهدة المقاطع المرئية المسجلة لمكان الواقعة صحة ضبط المتهمة وبحوزتها المضبوطات المخدرة".

ونظراً لتلك الملابسات والحيثيات وخلو ماضي منة شلبي من التهم والظروف التي ارتكبت فيها الجريمة رأت المحكمة أن إيقاف تنفيذ الحكم هو الأنسب، لكن هناك اعتقاد أن الفنانة سوف تعود لمخالفة القانون مستقبلاً.

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