شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم من على ريد كاربت حفل توزيع جوائز الـ Grammy فى دورته الـ65 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الممثل المصرى محمد كريم، حفل توزيع جوائز الـGrammy فى دورته الـ65 التى أقيمت منذ ساعات في لوس أنجلوس، ويعد كريم الفنان المصرى والعربى الوحيد الذى حضر حفل توزيع الجوائز، كما بدأ الممثل محمد كريم التحضير لـ أحدث أفلامه العالمية، الذى قرر عدم الكشف عن أي معلومات حوله في الوقت الحالي.



محمد كريم



محمد كريم



محمد كريم



محمد كريم

أصبحت المغنية العالمية الأمريكية بيونسيه أكثر شخص ينال جوائز Grammy في تاريخ الجائزة، حيث حصدت 32 جائزة خلال مسيرتها الفنية حتى الآن، بعدما حصلت على أخهر تكريم لها منذ ساعات عن أفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة، الجائزة التي تعد بالنسبة إلى الموسيقى بمنزلة جوائز الأوسكار سينمائيًا.

وحصلت نجمة البوب على جائزة Grammy في فئة أفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة عن ألبومها " Renaissance " في الدورة الـ65 من حفلة توزيع جوائز Grammy التي أُقيمت منذ ساعات بـ لوس أنجلوس، وحصلت المغنية العالمية على ما مجموع 4 جوائز في نسخة هذا العام.

وحطمت بيونسيه بذلك رقم قائد الأوركسترا الشهير جورج شولتي الذي حصد خلال مسيرته الفنية 31 جائزة Grammy.

كما حصلت فيولا ديفيس على جائزة Grammy Award لأفضل كتاب صوتي عن مذكراتها Finding Me، لتكون بذلك هي واحدة من الفنانات المعاصرات القلائل ممن نلن ما يعرف بـEGOT، وهو اختصار للجوائز التي يحصل عليها الفنان وتضم اختصار لجوائز Emmy وGrammy وOscar وTony، وهو ما حصلت عليهم فيولا بالفعل.