مجدى أحمد على: صلاح منصور ترك أثرًا.. وناهد صلاح: شخصيته تكونت فى الريف

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج مجدى أحمد على، خلال ندوة الاحتفاء بمئوية الفنان الراحل صلاح منصور، ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الـ12 وحفل توقيع كتاب "العصفور الصورة والجوهر" عن صلاح منصور للناقدة ناهد صلاح ويدير الندوة الناقد كمال رمزى، عن صلاح منصور وأدائه التمثيلى.

وقال مجدى أحمد على: "صلاح منصور ترك أثرا هائلا على الشعب المصرى بالرغم منه لم يقدم بطولة مطلقة، وعنده أداء شديد التميز وعلى الرغم من كل أدواره شريرة لكن حببنا فيه وهو فنان كبير وعظيم وصلاح منصور أتحدى أى حد يطلع له أنه كان بيمثل بأداء مبالغ فيه"، كما شكر الناقدة ناهد صلاح على الكتاب وطريقة كتابتها.

وقالت الناقدة ناهد صلاح: "محظوظة جدًا أن إدارة مهرجان الأقصر اخترتني أنى أعمل كتاب عن صلاح منصور وكنت سعيدة للغاية وقعدت أيام طويلة جدًا أفكر إزاى هكتب وأبحث عنه قد هو شخصية جميلة وفنان رائع".

وتابعت فى حديثها: "صلاح منصور مش مجرد ممثل قدم كام دور فى السينما بالبحث اكتشفت أن صلاح منصور شخصيته تكونت بالبيئة الريفية التى نشأ فيها ثم انتقل على مدينة مفتوحه للثقافة فى الإسكندرية ثم انتقل إلى السيدة زينب فى القاهرة مع أسرته خد من كل بيئة جزء ووالده رفض أنه يشارك فى المسرح المدرسى لكن والدته اقنعت الوالد بأنه يشارك فى المسرح وكانت بدايته وانطلاقته من المسرح"