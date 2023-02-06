شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز إطلالات النجمات فى حفلGrammy.. لوبيز وأديل وتايلور سويفت يخطفن الأنظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الدورة الأخيرة من فعاليات حفل جرامى Grammy أنظار متابعي ومحبي الموسيقى، حيث تعتبر الفاعلية الموسيقية الأكبر حول العالم، ودومًا ما تعد قبلة لكبار نجوم الغناء، مثلما حصل مؤخرًا مع وجود نجوم بحجم بيونسيه، جينيفر لوبيز، أديل، تايلور سويفت، وغيرهن من النجمات اللاتي اهتممن بإطلالات مميزة.

موقع الديلي ميل سلط الضوء على إطلالات النجمات من خلال إبراز أفضلها حسب ما ورد في التقرير الذى تميز فيها النجمات بصورة كبيرة.



نجمات حفل جرامى

حفل Grammy من تقديم الممثل الكوميدي تريفور نوح والذى سبق وقدمه خلال العاميين الماضيين، وتضمن الحفل 91 فئة تم ترشيح عدد من النجوم لها، بداية من أفضل ألبوم جديد أو ألبوم موسيقي أو ترانيم إلى أكبر جائزة، وهي ألبوم العام.



اللون الأسود كان حاضراً أيضاً

وتضمنت قائمة الترشيحات أسماء مثل تايلور سويفت الحائزة على 11 جائزة جرامي على أربعة ترشيحات تشمل "أغنية العام، أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية، أفضل أغنية ريفية، أفضل فيديو كليب".







إطلالات غريبة

ومن بين الأسماء التى ترشحت للمرة الأولى لـ Grammy Awards، بما في ذلك فيولا ديفيس ترشيح لأفضل كتاب صوتي، وسرد، وتسجيل رواية القصص عن "مذكراتها" و "Finding Me"، مما يجعلها خطوة أقرب إلى تحقيق الجائزة.

وبالإضافة لتلك الأسماء برز اسم بيونسيه التى اعتادت على أن تكون موجودة فى تلك المناسبات لتسعة ترشيحات هذا العام مع تلقي زوجها جاي زي أكثر ترشيحات جرامي لفنان في التاريخ، كما ترشحت أديل لـ 7 ترشيحات وبالتالى هناك منافسة شرسة بين بيونسيه واديل.