شكرا لقرائتكم خبر عن الوقوف دقيقة حدادا على روح الناقد مجدى الطيب بندوة مئوية صلاح منصور بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ندوة الاحتفال بمئوية الفنان الراحل صلاح منصور، ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الـ12وحفل توقيع كتاب "العصفور الصورة والجوهر" عن صلاح منصور للناقدة ناهد صلاح ويدير الندوة الناقد كمال رمزى.

وفى بداية الندوة طالبت الناقدة ناهد صلاح، الوقوف دقيقة حداد على روح الناقد مجدى الطيب الذى رحل عن عالمنا أمس الأحد.

وقال الناقد كمال رمزى: "ربنا يرحم الصديق مجدى الطيب هى الحياة كده بتستمر وناس بتروح وبتمشى وبيفضل الذكرى فى ناس بتفضل ذكراها طيبة وناس بتتنسى".

الناقد مجدي الطيب من مواليد 28 يونيو 1958 في أسوان - حصل على ليسانس كلية الألسن في اللغة الألمانية عام 1982 - دبلوم الدراسات العليا في النقد الفني من أكاديمية الفنون عام 1987 - حصل على جائزة أفضل مقال نقدي من جمعية الفيلم عام 1985 عن فيلم "وداعاً يا بونابرت" - كتب العديد من المقالات النقدية والدراسات السينمائية في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية مثل: "فن" اللبنانية، "المجلة"، "الرجل" السعودية و"الجريدة" الكويتية، بالإضافة إلى المطبوعات المصرية: "صوت العرب"،"الموقف العربي"،"الأهالي"،"الدستور"،"روز اليوسف"، "الكواكب"، "الفنون"، "الفن السابع" و"المجلة" المصرية .