شكرا لقرائتكم خبر عن منصور صورا واد: تأثرت بالمخرج اليابانى ماساكى كوبا ياجى ونقلت تجربته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج السنغالى منصور صورا واد، خلال المؤتمر الصحفى، المقام ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما فى الدورة الـ 12 وحضر المؤتمر رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وأدارت اللقاء الإعلامية هالة الماوى، عن تأثره بالمخرج اليابانى ماساكى كوبا ياجى خلال مسيرته الفنية.

قال المخرج السنغالى: "تأثرت كثيرًا بالمخرج اليابانى ماساكى كوبا ياجى وقدم سلسلة من 4 أفلام قصيرة للمخرج وكانت عبارة عن قصص تقليدية رائعة وتأثرت بها كثيرًا من جمال التصوير وروعته".

وتابع فى حديثه: "تعرفت على المخرج اليابانى عندما كنت فى فرنسا وإعجبت به وتأثر ت بأكثر من سينمائى يابانى وأيقنت عند عودتى للسنغال هستوحى من قصصهم السينمائية".

وعن أفلامه العالمية وحصولها على العديد من الجوائز، رد قائلاً: "أفلامى عالمية على الرغم من أنى تناولت قصص شديدة الأصالة من بلدى السنغال والغنى الحقيقى لكل سنغالى أن إحنا لسه محافظين على أصولنا ولم نتغير من الاستعمار الفرنسى إحنا اتعملنا فرنساوى وحاولنا نحافظ على كل ما هو نابع من السنغال وعلى الأصول والتقاليد".

وروى المخرج السنغالى عن فيلم قدمه وكان نقطه تحول فى حياته وهو فيلم "ثمن العفو" وأنه حصد العديد من الجوائز عليه فى الألفينات وأنه استوحى قصة الفيلم من خلال كتاب من المدرسة بيحكى عن رجل كان عايش على البحر ويرصد حياة الصيادين بتفاصيلها ومن القصة قدم فيلم ثمن العفو، موضحًا أنه يحب يركز فى أفلامه على مواضيع قصص الحب والغيرة.

وتقام الدورة الحالية للمهرجان في الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وإدارة المخرجة عزة الحسيني، والرئاسة الشرفية للفنان محمود حميدة.