شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تصبح الأكثر فوزًا بـ جوائز الـ Grammyعلى مدار تاريخ الجائزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت المغنية العالمية الأمريكية بيونسيه أكثر شخص ينال جوائز Grammy في تاريخ الجائزة، حيث حصدت 32 جائزة خلال مسيرتها الفنية حتى الآن، بعدما حصلت على أخهر تكريم لها منذ ساعات عن أفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة، الجائزة التي تعد بالنسبة إلى الموسيقى بمنزلة جوائز الأوسكار سينمائيًا.



بيونسيه

وحصلت نجمة البوب على جائزة Grammy في فئة أفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة عن ألبومها " Renaissance " في الدورة الـ65 من حفلة توزيع جوائز Grammy التي أُقيمت منذ ساعات بـ لوس أنجلوس، وحصلت المغنية العالمية على ما مجموع 4 جوائز في نسخة هذا العام.



بيونسيه

وحطمت بيونسيه بذلك رقم قائد الأوركسترا الشهير جورج شولتي الذي حصد خلال مسيرته الفنية 31 جائزة Grammy.

وذلك بعدما كشفت المغنية العالمية بيونسيه عن عودة جولاتها الغنائية للمرة الأولى منذ 7 سنوات، وفقاً لما ذكرته التقارير الأجنبية حول النجمة الشهيرة التى أعلنت أنها ستلف العالم خلال جولتها المقبلة والتى تحتفل فيها بأحدث ألبوماتها الذى يحمل اسم عصر النهضة، مؤكدة أن الجولة الغنائية تبدأ في أوروبا بشهر مايو قبل أن تنتهي في أمريكا الشمالية في سبتمبر.

وأضافت التقارير أن بيونسيه لم تعلن عن موعد طرح التذاكر بعد، ولكنها اكتفت بقول قريباً حسب تقرير الديلي ميل.

وذلك يأتى بعدما كشفت المواقع العالمية مؤخرًا عن أجر بيونسيه في حفلها الأخير في دبي، حيث أكد موقع ديلي ميل أن المغنية الشهيرة تقاضت مبلغ ضخم للغاية مقابل الحفل الذى جاء بعد غياب 4 سنوات من الغناء اللايف، مؤكدة أن السعر وصل إلى 24 مليون دولار بحسب تقرير نشروه مؤخرًا.

وأضاف التقرير أن الحفل لم يتخط ساعة واحدة فقط، إلا أنه كان ضخم للغاية وملفت سواء من حيث الألعاب النارية أو العروض التي استمرت خلال الحفل.