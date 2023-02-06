شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج بيدرو بيمنتا: تأثرت بسينما يوسف شاهين وأوسمان سامبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج الموزمبيقي بيدرو بيمنتا أحد مكرمي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: تركت الإنتاج حاليًا وأهتم أكثر بنقل خبرتي وعلمي للآخرين، ولكن لو طلب مني العودة للإنتاج سوف أفعل ذلك.

وأضاف: عملت مع أهم مخرجي أفريقيا، ولديّ ميزتان في عملي الصبر، وسماع الآخرين، وعمومًا العلاقة بين المخرج والمنتج أشبه بعلاقة الزواج، فهي علاقة بها ضغوط وشد وجذب، فالمنتج دوره السماع والتأثر والتدخل، ولكن المخرج هو له الاختيار النهائي، وأنا في عملي حاسم جدًا وواضح جدًا.

وأشار أيضًا: تحدثت عن أسماء مهمة في السينما، ولكن هناك مخرجين شباب يطلبون استشارتي وقراءة السيناريوهات وأنا أرحب بذلك وأحيانا أنتج لهم، فعشقي للسينما هو من يحركني، وجاء عشقي للسينما من خلال شخصيتين هما: يوسف شاهين وأوسمان سامبين، فقد ساعدا علي حبي للسينما وتأثرت بهم جدًا.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية رئيسه الشرفي الفنان محمود حميدة، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج جابي خوري، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارة الثقافة، وكذلك وزارات السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، والشباب والرياضة والخارجية وبرعاية محافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.