شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن الشعبى في برنامج "يا ليل يا عين" على تليفزيون ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الصحفى عادل عبد الله، من تسجيل عدد من الحلقات من برنامجه الجديد "يا عين يا ليل" الذى يستضيف فيه عددا من نجوم الطرب الشعبى منهم عبد الباسط حمودة ومحمود الليثى وأحمد شيبة وحمادة الليثى وشيكو وإسماعيل الليثى وطارق عبد الحليم وحمادة مجدى وهدى وسمية وأمينة ونواعم ومنة عطية وغيرهم من نجوم الطرب الشعبى يحكى كل منهم عن أهم المحطات والصعوبات التي واجهته خلال مشواره كما تضم الحلقات كواليس الوسط الفني والمعارك التي يخوضها كل منهم مقابل أن ينجح في تقديم مشواره.



نجوم الفن الشعبى مع عادل عبد الله

حلت المطربة هدى عنتر، ضيفًا على برنامج "يا عين ياليل" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الصحفى عادل عبد الله وفى لقائها قالت هدى إنها تتمنى أن ترتدى الحجاب وتبعد على الغناء وهى تلجأ إلى الفن كمصدر للعيش وتربية ابنتها، ولو وجدت مصدرًا للمعيش غير الفن سوف تبتعد فورًا عن الفن.

وطرحت مؤخرا المطربة هدى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "جامدة" على موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان عصام شعبان وتوزيع مصطفى أبو عبير وإخراج كريم الغمرى.