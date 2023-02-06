شكرا لقرائتكم خبر عن منصور صورا واد: هذه زيارتى الثالثة لمصر وأشكر إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مؤتمرًا صحفيًا للفنان والمخرج السنغالي منصور صورا واد، أحد مكرمي الدورة الـ12 بحضور رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وأدار اللقاء الاعلامية هالة الماوي، ورحب رئيس المهرجان بالضيف السنغالي وأكد احترافيته، وقيمته في الفن السنغالي والسينما في السنغال وتكريمه له حيثيات أهمها اختيار السنغال ضيف شرف المهرجان وتكريم رموزها من أجيال مختلفة.

وأضاف المخرج السنغالي: هذه المرة الثالثة لي في مصر وأشكر إدارة المهرجان علي تكريمي هذا العام، وأنا عملت في المركز السينمائي في السنغال، وكان هذا العمل الأرشفي ممتع لي جداً.

وأشار تعليقاً علي فلسفة اختياره لموضوعاته في السينما: كل ما هو حقيقي سنغالي ونابع من التقاليد السنغالية هي الثقافة في بلادنا، وأضاف ان أفلامه جميعها تحمل تيمة انسانية عالمية برغم أن ما يقدمه نابع من الثقافة والعادات والتقاليد السنغالية.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كرم في حفل افتتاحه 9 قامات سينمائية منها 4 رحلوا عن عالمنا هم: صلاح منصور من مصر والاحتفاء بمئويته، وهشام رستم من تونس، وشافية بودراع من الجزائر، عثمان سامبين الذي يحتفي المهرجان بمئويته أيضا، وتم تكريم 5 فنانين هم: هالة صدقي وهشام نزيه ومحمد رمضان ومنصور صورا واد، وبيدرو بيمنتا.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية رئيسه الشرفي الفنان محمود حميدة، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج جابي خوري، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارة الثقافة، وكذلك وزارات السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، والشباب والرياضة والخارجية وبرعاية محافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.