شكرا لقرائتكم خبر عن كريس براون غاضب بسبب خسارة الـGrammy أمام روبرت جلاسبر.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر المغنى العالمى كريس براون عن غضبه بعد خسارته جائزة الـGrammy عن "أفضل ألبوم أر أند بي" أمام المغنى والمنتج الموسيقى روبرت جلاسبر، وعبر براون عن غضبه من خلال خاصية "ستورى" على موقع الصور إنستجرام، حيث شارك براون أربع قصص استهدفت جلاسبر.



كريس براون وروبرت جلاسبر

وكتب براون من خلال "ستورى" إنستجرام قائلاً: "من هذا الرجل؟" وتابع: "من هذا الرجل؟ يبدو أنني يجب أن أطور من نفسي، سأبدأ في لعب الهارمونيكا".



ستورى كريس براون

ومن ثم وضعت مشاركات براون على وسائل التواصل الاجتماعي في موقف محرج، حيث وصفه متابعيه بأنه "جاهل" لعدم احترامه للمغنى الذى اشتهر بـ عدد من الأغانى المهمة مثل HER ، Musiq Souldchild ، Yebba ، BG the Chicago Kid ، PJ Morton، وغيرهم.

ومن ناحية أخرى، تم ترشيح جلاسبر 11 مرة في ثماني فئات مختلفة، وفاز بخمس جوائز جرامي، كما كتب وأنتج لفنانين مثل Snoop Dog و Mac Miller و Mos Def و Common و Ledisi و Jill Scott و The Roots و Lupe Fiasco و Norah Jones ، وآخرين.

كان كريس براون مرشح للجائزة عن ألبومه Breezy وخسر أمام ألبوم Black Radio III لـ روبرت جلاسبر، وكان قد فاز كريس براون بـ جرامي أفضل ألبوم أر أند بي عام 2012 عن ألبومه F.A.M.E.

ويعد روبرت جلاسبر موزع وملحن وكاتب الذى اعتاد على تقديم موسيقى الجاز، كما عمل مع مغنين راب وأر أند بي عالميين مثل كيندريك لامار وماك ميلر، وقد حصل على 4 جوائز Grammy قبل جائزة اليوم.