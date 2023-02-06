شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الوهاب يبدأ تصوير فيلم "بعد الشر" بطولة على ربيع وميرنا نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج أحمد عبد الوهاب تصوير أولى مشاهد فيلم "بعد الشر"، بطولة النجم على ربيع وميرنا نور الدين وأوس أوس، حيث جمعت المشاهد الأولى كلا من على ربيع وأوس أوس، ومن المقرر أن تلتحق ميرنا نور الدين بالتصوير خلال الأيام المقبلة، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإنتاج أحمد السبكى.

وحرص أحمد عبد الوهاب أن يبدأ تصوير الفيلم مبكراً من أجل الافنتهاء منه في فترة وجيزة، خاصة أن الشركة المنتجة للعمل ترغب في طرحه خلال موسم عيد الفطر أو الأضحى بأقصى تقدير، ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين وضيوف الشرف لأسرة الفيلم وسيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة .

وفى سياق آخر يواصل على ربيع تصوير مسلسله الجديد "نصى الثانى" المكون من 10 حلقات والذى يخوض به ربيع تجربه دراما المنصات للمرة الأولى، وتدور أحداث العمل خلال حلقات منفصلة متصلة كل حلقة يقابل على ربيع فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

مسلسل "نصى التانى" تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع الذى يجسد دور موظف في بنك، ويشارك في بطولة الحلقات ميرنا نور الدين، بسنت شوقى، رنا رئيس، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أسماء أبواليزيد، إيمان السيد، جيلان علاء، وسلوى عثمان، محمد محمود، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى.

وكان آخر أعمال على ربيع فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو والمجد وإخراج عمرو صلاح.

وينتظر المخرج أحمد عبد الوهاب عرض فيلمه "مستر إكس" بطولة النجم أحمد فهمى وتشاركه البطولة النسائية النجمة هنا الزاهد، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته كلا من أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.