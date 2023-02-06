بعد 21 عامًا.. ظهور الفنان طارق نصار بطل فيلم “محامي خلع” شكله تغير تمامًا بعمر الـ61!

كتب امير فتحي في الاثنين 6 فبراير 2023 11:48 صباحاً - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ الفنان طارق نصار، بطل فيلم محامي خلع، مع الفنان هاني رمزي والفنانة داليا البحيري وعلا غانم، والراحلين وحيد سيف وحسن حسني والذي عرض في عام 2002.

أحدث ظهور لـ طارق نصار

وظهر الفنان طارق نصار في الصورة، داخل ستاد القاهرة الدولي خلال حضوره إحدى المباريات، وانتشرت هذه الصورة بشكل كبير في الساعات الأخيرة، حيث تداولها رواد السوشيال ميديا، سائلين عن آخر أخبار الفنان طارق نصار، خاصة بعد غيابه عن الشاشات في السنوات الماضية

أحدث ظهور للفنان “طارق نصار” بطل فيلم محامي خلع بعمر 61 عامًا

طارق نصار في فيلم محامي خلع

وكان الفنان طارق نصار قدم شخصية سامح العترمي، زوج الفنانة داليا البحيري، التي ترفع على زوجها قضية خلع وتسعى للخلاص منه وخلال أحداث العمل تتعلق بـ المحامي الخاص بها الذي يطلقها من زوجها، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا.

طارق نصار ووحيد سيف – فيلم محامي خلع 2002

طارق نصار وعلا غانم وهاني رمزي – فيلم محامي خلع 2002

طارق نصار وهاني رمزي- فيلم محامي خلع 2002

فيلم محامي خلع

وفيلم محامي خلع تدور أحداثه حول سيدة الأعمال التي ترفع قضية خلع ضد زوجها، بعد شهور قليلة من الزواج، ويتولى قضيتها محامٍ تحت التمرين مع زميلته المحامية التي ترغب في الارتباط به، ولكن أسباب السيدة غير مقنعة حتى تكسب هذه القصية، فيبدأ المحامي في البحث عن أسباب أقوى ليخلصها من زوجها.

وشاركت في فيلم محامي خلع مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم الفنان هاني رمزي، داليا البحيري، حسن حسني، طارق نصار، علا غانم، إنعام سالوسة، وحيد سيف، حجاج عبد العظيم، حنان ترك، طلعت زكريا، ومن إخراج محمد ياسين، وتأليف وحيد حامد.

من هو طارق نصار؟

ولد طارق نصار في 10 أبريل عام 1962 ميلادي، فهو يبلغ من العمر حاليا 61 سنة، ولد بمصر وعاش في الإسكندرية

وطارق نصار في الأساس كان رجلا رياضيا، حيث أنه مارس لعبة كرة السلة، كما مارس رياضة الكاراتيه والفروسية، كما أصبح عضوا بمجلس إدارة نادي الجزيرة، ومشرفا على لعبة كرة السلة في النادي، وقد ظهر لأول مرة في فيلم “محامي خلع”2002، والذي تدور معظم أحداثه حول شخصية الزوج الذي تحاول زوجته أن تخلعه بمساعدة المحامي بدر النوساني، والذي أدى دوره الفنان هاني رمزي.

طارق نصار هو ابن شقيقة المخرجين محمد عبد العزيز وعمر عبد العزيز، ومن هنا كانت بداية معرفته به، وقد رشحه جاره المؤلف محمد ياسين للاشتراك في فيلم محامي خلع، ووسط خاله المخرج عمر عبد العزيز لديه لكي يوافق على الاشتراك في هذا الفيلم، وفي البداية رفض طارق نصار هذا الدور، ولكنه وافق في النهاية بعدما علم بتطورات الشخصية في الفيلم.

أعمال طارق نصار

والمعروف أنه بعد هذا الفيلم قدم الفنان طارق نصار مسلسل “مؤسسة شهر العسل”، ثم قدم فيلم “لحظات أنوثة” الذي لم يحقق أي نجاح، وكانت هذه التجربة مرهقة ومزعجة له، مما تسبب في إصابته بالحزن والاكتئاب، وذكرت بعض المصادر أنه غاب عشر سنوات عن الفن حتى عاد في سنة 2018 واشترك في مسلسل “ليالي أوجيني”، وبعدها اختفى من عالم الفن مرة أخرى.

الفنان والممثل المصري طارق نصار قام بتقديم مجموعة من الأدوار والمشاهد التمثيلية المتنوعة منها:

فيلم المحامي خلع

فيلم لحظات أنوثة

مسلسل ليالي أوجيني

مسلسل مؤسسة شهر العسل

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