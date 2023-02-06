شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يحتفل بعيد ميلاد زوجته: كل سنة وأنتى طيبة يا حبيبتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان كريم فهمى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عددا من الصور تجمعه بزوجته، مهنئا إياها بعيد ميلادها قائلا، "ياللي نجاحي عندك أهم من نجاحك، ياللي بتحبيني أكتر من نفسك، ياللي بتستحمليني وأنا شخصية بشعة وقت الشغل، وقت ما بكتب مسلسل أو فيلم وقت ما بصور، وقت مانا مستنى النتيجه يعنى معظم الوقت محدش يستحملني غيرك.. توكسيك بقى هتقولى إيه.. الحقيقة أى نجاح ليا ده نجاحك أنتى قبل ما يكون نجاحى، ربنا يخليكي ليا كل سنة وأنتى طيبة يا حبيبتي".

كريم فهمى وزوجته

كريم فهمى وزوجته

ويحتفل النجم كريم فهمى اليوم الاثنين بتوقيع كتابه "مملكة الموت" بمنصة التوقيع بالساحة الخارجية أمام صالة 2، حيث تدار ندوة لمناقشة الرواية والتي تعتبر أول رواية مصورة "رواية كوميكس" وأحدث إصدارات الدار المصرية اللبنانية.

ونشر النجم كريم فهمي صورة الغلاف عبر صفحاته الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي معلقًا: "صورة من معرض الكتاب أول رواية ليا، تجربة جديدة، رواية مملكة الموت (رواية مصورة) كأنك بتتفرج علي فيلم، يا رب تعجبكوا".